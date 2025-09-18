Magallanes contará con este importante jonronero desde el día 1 (Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

Poco a poco se acerca la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. En menos de un mes, se escuchará la voz de "play ball" en los distintos parques de nuestro territorio nacional, para darle inicio al pasatiempo favorito de la gran mayoría de los venezolanos.

Como siempre, esta campaña trae consigo expectativas sumamente altas, especialmente dentro del seno de una organización: la de los Navegantes del Magallanes. Después de haber conseguido regresar a la postemporada en la pasada zafra 2024/25, los filibusteros se han movido bastante para intentar armar un equipo todavía más competitivo, que les permita volver a la lucha por el campeonato.

En uno de esos movimientos, "La Nave" adquirió al jardinero anzoatiguense Ángel Reyes, quien había hecho toda su carrera con el uniforme de las Águilas del Zulia. Meridiano conversó en exclusiva con Reyes, quien habló sobre sus planes con los eléctricos para la temporada que está por iniciar.

Poder desde el inicio

Ángel Reyes es, sin duda alguna, una de las piezas más importantes que trajeron los Navegantes del Magallanes para reforzar su toletería. El oriundo de Barcelona ya vistió el uniforme magallanero en la temporada 2021/22, en calidad de refuerzo, y fue clave para el título que obtuvo el equipo, al conectar el cuadrangular que decidió el séptimo juego de aquella Final ante Caribes.

Hace par de meses, en una entrevista para el equipo de prensa filibustero, el toletero expresó su deseo de estar desde el primer día. Ahora, luego de culminar su brillante año en México, le volvió a confirmar esta información a Meridiano. "Si todo sigue marchando bien, estaré desde el inicio con La Nave", expresó Reyes.

En el beisbol mexicano, Ángel Reyes vivió una campaña soñada, al batear para .336/.406/.644/1.050, con 31 vuelacercas y 79 empujadas, pero a pesar de eso, el trabajo no para. "Siempre trato de llegar a mi 100% físicamente todas las temporadas; me gusta trabajar y poder dar lo mejor de mi año tras año", enfatizó.