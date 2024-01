LVBP: Wilson Ramos quiere llegar a la final con Bravos de Margarita para levantar el título (+Video)

Una de las piezas más experimentadas y destacadas de esta temporada para Bravos de Margarita ha sido Wilson Ramos, quien se ha convertido en uno de los líderes del conjunto dirigido por José Moreno que se ha colado dentro del Round Robin y han demostrado que pueden competir con los favoritos del torneo por un puesto en la gran final.

Ramos, de 36 años de edad, ha estado desde el día uno con el conjunto insular en esta campaña y ha demostrado confianza total en sus compañeros, quienes han demostrado estar a la altura del reto de remontar un difícil inicio de temporada y clasificar a la postemporada en el tercer lugar de la tabla.

El receptor habló en exclusiva con Meridiano sobre lo que debe hacer Bravos para seguir sumando triunfos y mantener ese buen ritmo que los llevó a conseguir un boleto al Round Robin.

Claves para Margarita

"El Búfalo" comentó que los margariteños podrán continuar con su buen momento si consiguen hacer las cosas básicas y fundamentales en cada compromiso para poder cerrar esos compromisos de forma positiva para ellos. "Yo pienso que hacer las pequeñas cosas. Hacer las pequeñas cosas en un béisbol como lo es aquí en Venezuela puede marcar la diferencia. Si sales a atacar a los bateadores, si sales a tocar la bola, mover un corredor, traer un corredor, no perder oportunidades, yo pienso que esas van a ser las claves para obtener victorias dentro de este Round Robin porque son cinco equipos bastante competitivos", dijo.

"Nosotros estamos bastante unidos dentro del clubhouse. He podido hablar con muchos de ellos y los muchachos tienen las mismas energías desde la ronda regular. Sé que al principio de temporada, el bullpen se nos cayó un poco, nos hacían bastante carreras tarde en los juegos, pero ahora el bullpen hizo el ajuste. Fue una parte fuerte dentro del equipo, la ofensiva siempre ha estado presente y ahora tenemos ambas partes buenas. La defensa también ha trabajado súper bien y no tengo nada de que quejarme dentro de mi equipo. Tenemos con que salir y disputar muchos juegos para salir victoriosos", destacó Ramos sobre la buena química y unión que hay dentro del equipo, y como esto se vio reflejado en la mejoría en los aspectos donde presentaban mayores fallas como el pitcheo.

Liderazgo de "El Búfalo"

A sus 36 años y con un amplio recorrido, Ramos se encuentra en una etapa de su carrera donde los más jóvenes desean escuchar sus consejos para poder seguirlos y mejorar. Ante esto, el pelotero expresó que esto le ha abierto las puertas para brindar su ayuda a estos jugadores en desarrollo. "La experiencia y el liderazgo que he tenido dentro del equipo ha ayudado bastante. Los muchachos han sabido conversar. He podido ayudarlos, aconsejarlos y han sabido dejarse guiar por mí cuando estoy detrás del plato. Eso también me da a mí bastante responsabilidad y he sabido hacer muy bien las cosas. Eso me da mucha alegría de poder ayudarlos de esa manera", puntualizó.

"Ya estoy aquí en Venezuela. Me gustaría llegar a una final y jugar hasta el último día de temporada aquí en Venezuela. Ojalá sea con mi equipo, Bravos, porque de verdad que estoy enfocado en eso, en tratar de lograrlo, pero ya después veremos que pasa", dijo Ramos sobre la posibilidad de reforzar a algún otro equipo en la final en caso de que Bravos no logre el objetivo.