LVBP: Tigres y Leones listos, para su último enfrentamiento en la ronda regular (+alineaciones)

Luego de un día de descanso, para ambos, Tigres de Aragua y Leones del Caracas se ven las caras por última vez en la temporada regular y los dos estrategas de estas novenas ya tienen listas sus piezas de cara a este compromiso.

El pasado miércoles, el conjunto melenudo doblegó a los bengalíes en Maracay, para asegurar la serie particular (5-2), no obstante, los felinos viajaron hoy al estadio Monumental conscientes de que no pueden ceder más encuentros si quieren seguir luchando por la clasificación.

Lineup de Tigres:

1- Keyber Rodríguez SS

2- José Ramos RF

3- Alexi Amarista 2B

4- José Martínez BD

5- Yorman Rodríguez 1B

6- Leobaldo Cabrera LF

7- Carlos Tocci CF

8- Sandy León C

9- Ángel Aguilar 3B

P- Jonathan Vargas.

Lineup de Leones:

1- Orlando Arcia SS

2- César Hernández 2B

3- José Rondón RF

4- Aldrem Corredor LF

5- Wilfredo Tovar BD

6- Harold Castro CF

7- Jonathan Villar 3B

8- Gabriel Lino

9- Gabriel Noriega

P- Rito Lugo.