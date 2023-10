LVBP: Sebastián Rivero quiere ser un aprendiz destacado de Edgardo Alfonzo (+Entrevista)

Los Tiburones de La Guaira armaron un staff de primer nivel para la temporada 2023/24. Y es que son pocos los equipos que pueden darse el lujo de, por ejemplo, tener a expeloteros como Edgardo Alfonzo y Endy Chávez como mentores de una ilusionante camada de jóvenes.

"Fonzy" y Chávez son dos de los mejores bateadores que han pasado por la LVBP en toda la historia, por lo que sus invaluables conocimientos son oro para cualquiera.

En ese sentido, el joven Sebastián Rivero, receptor de Tiburones que tiene experiencia en las Grandes Ligas, quiere aprovechar al máximo la oportunidad de poder mejorar su ofensiva de la mano de tan valiosos profesores, según comentó en una conversación exclusiva con Meridiano.



Sebastián Rivero / Foto: David Urdaneta



Rivero, de 24 años, está viviendo su primera experiencia con la LVBP, por lo que quiere aprovecharla al máximo. "El equipo se ve muy completo, con ganas de ganar. Hay muchos veteranos que nos están empujando a los jóvenes para que sigamos con ese legado", expresó.

Además, el receptor resalta el buen ambiente del grupo, algo que ha maravillado a los integrantes de Tiburones. "No he experimentado una sensación así, y eso que he ganado dos campeonatos en Estados Unidos, pero creo que no ha sido igual a estos primeros juegos aquí", afirmó Rivero.

La competencia en La Guaira es bastante fuerte, pero el jugador que pertenece a los Medias Blancas de Chicago sigue centrado. "Vine para acá a trabajar, en cualquier momento que me necesiten voy a estar listo para jugar, sea comenzando o tarde en el juego, siempre daré el 100% esté o no esté en el lineup. Si no estoy, voy a estar apoyando a mis compañeros porque ese es Sebastián Rivero".

El apoyo de la afición guairista es otra de las cosas que ha impresionado al careta criollo, que muestra ilusión por vivir los ambientes del beisbol venezolano. "El primer juego en La Guaira fue impresionante. En la UCV también nos apoyaron. Se sintió muy bien y más porque tenía a mi familia viéndome".

Rivero también afirma que viene a la LVBP con un objetivo individual claro. "Quiero enfocarme en mi bateo. Ser más consistente y tener mejores turnos, lo he trabajado con Ender (Chávez) desde que llegué", comentó el receptor de La Guaira, que además se nota emocionado por poder aprender de Edgardo Alfonzo y de Endy Chávez. "Cuando vi que 'Fonzy' iba a ser el manager supe que iba a ser muy bueno. Ya me ha dicho par de cositas que las he implementado y han dado resultado".