LVBP: ¡Malas Noticias! Se complica la presencia de Ronald Acuña Jr. en la postemporada (+Tweet)

Tiburones de La Guaira está bien encaminado a mejorar lo realizado en la pasada campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), con su presencia garantizada en enero y una novena que resulta temible, los escualos son claros candidatos a meterse en la pelea por el título. Sin embargo, una mala noticia les ha llegado de forma prematura de cara al Round Robin.

El actual MVP de la Liga Nacional en la Gran Carpa, Ronald Acuña Jr., no estará desde el inicio de la postemporada con los del litoral. Una ausencia realmente pesada le cae al cuerpo técnico comandado por Oswaldo Guillén. A pesar de tener muchísimo material para sacar adelante al equipo, esa baja no podrá ser ocupada por otro jugador, pues lo que aporta "El Abusador" no se consigue en otro lugar.

Durante el Draft de Adiciones y Sustituciones de la LVBP, el gerente general de La Guaira, Alberto Díaz, confesó que el oriundo de La Sabana no estaría en cierta parte de la fiesta de enero, pero que le esperarían y posiblemente se incorporaría a mitad de esa instancia.

Cuando ya no parecía ponerse peor el panorama para los Tiburones, el exlanzador Kelvim Escobar participó en un space de X (anteriormente Twitter) donde dio a conocer una información de primera mano acerca de la participación de Ronald en la postemporada.

"La Bestia" no estará viendo acción en el Round Robin y solo volvería a jugar con Tiburones en la temporada 2023-2024, en una hipotética serie final. Es allí donde el tema se agrava para los litoralenses, porque si no registran buenas actuaciones en enero y se quedan por fuera de la pelea por el trofeo, no gozarán más de Acuña Jr. hasta el próximo año, de ser posible.

Además, los afectados no solo resultan los Tiburones como equipo, sino la fanaticada venezolana que anhelaba disfrutar de algunos juegos más viendo a un pelotero tan distinto y fuera de lote como Ronald.