LVBP: Luis Sardiñas tiene confianza plena en la nueva camada joven de Caribes (+Declaraciones)

Estadio Universitario de Caracas.- Los Caribes de Anzoátegui viven una temporada 2023/24 que ha sido bastante negativa en lo deportivo. El conjunto oriental no ha podido engranar en ningún momento de la campaña, por lo que a falta de solo tres semanas para culminar la ronda regular, se encuentran en el último lugar de la tabla de posiciones.

Sin embargo, Caribes se ha caracterizado siempre por ser un equipo resiliente, que ha sabido remontar situaciones bastante adversas para meterse en la conversación e incluso ganar títulos en el pasado.

Uno de los miembros más importantes de ese resiliente equipo ha sido Luis Sardiñas, infielder que ha sabido defender con solvencia y también responder con el madero, lo que lo ha hecho ser uno de los 'caballos' de La Tribu. Previo al juego de este miércoles 13 ante Tiburones de La Guaira, Sardiñas conversó en exclusiva con Meridiano y habló sobre la dura campaña que ha vivido su equipo.

"Creo que hemos estado enfocados en ganar los juegos, que es lo primordial. No nos ha salido pero no nos rendimos. Con una semana positiva podríamos estar peleando por la clasificación", fue lo primero que Sardiñas comentó al hablar sobre el balance de lo que ha sido la 23/24 para Caribes.

Pese a la mala campaña de los suyos, el toletero tiene una fantástica línea ofensiva de .306/.396/.522/.918, lo que lo coloca como el mejor bateador de su equipo, algo que es especial para él pese al contexto. "He trabajado todos los días. A pesar de que no se consiguen los resultados hay que trabajar. Es un buen año para mí pero no lo puedo disfrutar tanto por la situación en la que está el equipo. Al final, para ganar hay que batear y buscar producir, creo que el foco de este año ha sido mejor que el de mis últimos dos años y se han visto los resultados", aseguró.

Además, Sardiñas también habló sobre lo difícil que ha sido adaptarse a la situación del equipo, especialmente luego de tantos años siendo tremendamente competitivos. "Uno todavía tiene presente lo que logró y estar acá es algo difícil, pero tenemos que trabajar, enseñarle a los muchachos nuevos ese cariño que uno tiene para que ellos puedan vivir también esos momentos buenos", dijo.

Justamente hablando de la camada joven que tiene Caribes, Sardiñas profundizó en sus comentarios sobre los prospectos que posee "La Tribu". "Todos tenemos que adquirir experiencia. El comienzo es difícil, como en cualquier empresa o lugar de trabajo. Creo que uno con la experiencia que tiene en la Liga necesita orientarlos para que ellos pierdan sus propios miedos. Es una buena camada, muy balanceada. Hay velocidad, fuerza, buen pitcheo, creo que seguir jugando acá los va a ayudar a aprender y ser mejores", explicó el toletero.

Por otro lado, el hoy segunda base de Anzoátegui elogió el nivel de la Liga y el ambiente que han puesto los fanáticos en las gradas. "El nivel la misma fanaticada lo puede ver. Tenía años sin ver esto así. Hay que agradecerle a la fanaticada por hacer el esfuerzo de asistir. El beisbol está creciendo, ya hay un poco más de responsabilidad y la gente perdió el miedo de venir", comentó Sardiñas, quien también resaltó la oportunidad de medirse a jugadores como Acuña Jr. "Uno lo ve en la TV, pero verlo en vivo y que juegue como si estuviera allá es impresionante".