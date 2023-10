LVBP: Kenneth Betancourt y una misión, el campeonato con Tiburones de La Guaira

Kenneth Betancourt es uno de los peloteros con más talento de los Tiburones de La Guaira, el jugador de 23 años se ha mantenido en un gran estado de forma durante 2023 en las granjas de Ligas Menores de Los Ángeles Dodgers y se siente capacitado y listo para ayudar al equipo a cumplir el objetivo de la temporada, ser campeones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Kenneth Betancourt estuvo esta temporada en 3 ligas diferentes en Las Menores (A, A+, AA) registrando: 102 juegos, 354 turnos, 46 anotadas, 101 hits, 15 dobles, 3 cuadrangulares, 49 impulsadas, 15 bases robadas, 27 boletos, 58 ponches, .285 promedio, .691 OPS. Con esos números que son bastante sobresalientes, tomando en cuenta que estuvo en tres ligas de nivel, llega a Tiburones de La Guaira con una sola misión.

En el duelo que Tiburones de La Guaira vs Navegantes del Magallanes que se llevó a cabo en Charallave, como parte de la pretemporada de ambos equipos, Kenneth Betancourt tuvo un poco de tiempo para conversar con Meridiano y dejar cosas interesantes para los fanáticos. "Buscamos lo que todos los equipos buscan, el campeonato, para darle esa felicidad a la afición de los Tiburones de La Guaira, estamos trabajando para eso". De esa forma comenzaba el pelotero a dejar claro sus objetivos para la campaña en la LVBP-

Por otra parte Kenneth destacó que se siente bien a pesar de jugar 102 juegos en Ligas Menores durante el 2023... "Me siento en forma, contento de estar aquí, en ayudar al equipo y físicamente me siento bien". Betancourt que se desempeña como segunda base,tercera y campocorto... aún no tiene un rol definido en el equipo... "Edgardo (Alfonzo) se acercó y me preguntó como me sentía para los juegos de pretemporada, ya que mi temporada terminó hace 2 semanas, pero estoy dispuesto a ayudar en cualquier rol, defensa, correr las bases, lo que necesiten".

Kenneth Betancourt se mostró contento de la iniciativa de ambos equipos en llevar los juegos de pretemporada a lugares como Charallave, entendiendo que es una gran imagen para los niños..."Me emociona estar acá, esto le da buena imagen a los niños, que puedan seguir nuestros pasos para que sean buenas personas y peloteros".

Para finalizar resaltó que planea usar el mismo plan de juego con el que tuvo éxito en Estados Unidos en 2023 y lo aplicará para mantener el mismo ritmo de competición... "Vengo a trabajar en lo mismo que hice en Estados Unidos y ayudar en lo que sea, dar mi granito de arena sea en la defensa o en el bateo y hacer lo mismo que vengo haciendo todos los años".