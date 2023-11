LVBP: Juniel Querecuto está enfocado en triunfar nuevamente con Cardenales de Lara (+Video)

Para nadie es un secreto que los Cardenales de Lara cuentan con uno de los mejores rosters en la actual temporada de la LVBP. De hecho, gracias al aporte de peloteros como Juniel Querecuto es que el equipo mantiene una férrea lucha en la cima de la clasificación.

En la jornada de este jueves, el conjunto larense se mide ante los Caribes de Anzoátegui en el Alfonso "Chico" Carrasquel con la misión de sumar otra victoria que los mantenga en el liderato. Justamente, el experimentado antesalista habló en exclusiva para el Diario Meridiano previo al choque.

Querecuto dio sus impresiones sobre lo que fue un 2023 positivo para él, ya que vio acción la mayor parte del tiempo en Triple-A con Memphis Redbirds, para luego cerrar la zafra en las Mayores con Cardenales de San Luis.

"Primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad de estar en ese beisbol tan bonito. Estoy contento por todo el trabajo que se hizo, por toda la disciplina, por nunca bajar la cabeza. Tengo personas a mi lado que siempre me han apoyado y han sido parte de mi camino", señaló.

El criollo bateó para .269/.343/.418 en 106 juegos en Ligas Menores, con 105 imparables, 15 dobles, dos triples, 13 jonrones, 53 carreras anotadas y 57 impulsadas. Dichos números lo motivaron a regresar al país para defender la causa crepuscular.

"Vine a Venezuela para enfocarme en trabajar con Cardenales y tratar de hacer las pequeñas cosas, lo mismo que venía haciendo en estos últimos años que me han dado resultados. Eso es parte del éxito que he tenido en lo personal, no solo de mi parte sino también de todo el equipo", apuntó el larense.

Asimismo, cabe recordar que Querecuto fue el Jugador Más Valioso de aquella final ganada por Cardenales en la 2018-2019. Es por ello que cuatro años más tarde espera lograr algo similar con el equipo, quienes a día de hoy son claros favoritos para disputar el título de la LVBP.

"Queda seguir aportando mi granito de arena. Obviamente importan los numeritos personales, pero estamos en una liga en la que tenemos que jugar para ganar. Las estadísticas las veremos al final de la temporada, solo que estamos buscando triunfar, competir y buscar esos resultados positivos para conseguir el campeonato que queremos", finalizó.

En la actual zafra, el infielder ha conectado siete imparables, un doble y dos cuadrangulares en 11 juegos, con un total de siete carreras anotadas y ocho remolcadas.