LVBP: Jesús Vargas lideró el triunfo de Leones ante Bravos (+ Declaraciones)

Los Leones del Caracas lograron su victoria 22 de la presente temporada 2023-2024 ante una ofensiva tan potente como la de los Bravos de Margarita, principalmente liderados por la gran actuación de Jesús Vargas.

“Salí a hacer mi trabajo, estoy para hacer mi trabajo donde me necesite el equipo. Salí a dar lo mejor ya que estábamos en un juego abierto, no salí confiado y a atacar la zona y por eso el resultado”, expresó Vargas sobre su gran actuación este jueves.

El nacido en Macuto logró lanzar por espacio de 4.0 entradas de labor, relevando la corta apertura de Thomas Dorminy, permitiendo solo seis inatrapables y ninguna carrera limpia, con cuatro abanicados para llevarse el triunfo.

Vargas, afirmó haber conversado con el cuerpo técnico sobre su trabajo ante los Bravos. “Ellos hablaron conmigo ayer, que si estaba listo para hoy y les dije que sí. Donde me pongan estoy dispuesto para ayudar al equipo y creo que ese es un punto muy importante, siempre dar lo mejor”.

“Si, he estado trabajando, pero donde me pongan estoy dispuesto a ayudar al equipo, tengo que estar preparado mentalmente y el día que me toque abrir, estar ready”, finalizó Vargas, quien se siente listo para regresar a la rotación melenuda.