LVBP: Hernán Pérez le deja un recado a la fanaticada de Cardenales. "Confíen en nosotros que tenemos chance" (+Videos)

Cardenales de Lara destacó en aspectos puntuales para llevarse el triunfo ante Tiburones de La Guaira en el cuarto juego de la Gran Final, de la temporada 2023-2024 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). La buena defensa y los batazos de largo metraje fueron parte fundamental para llevarse el lauro.

Una de las piezas más importantes del conjunto crepusculares para conseguir la vital victoria fue Hernán Pérez. El oriundo de Villa de Cura, estado Aragua, ligó de 3-2 con cuadrangular, par de carreras fletadas, una anotada y un pasaporte conseguido. Siempre será importante el aporte que les pueda generar el utility de 32 años de edad.

Previo al quinto duelo de la etapa definitoria, con la serie 3-1 a favor de los escualos, Pérez conversó en exclusiva con nuestro periodista Carlos Colón para conocer sus impresiones acerca de la actualidad del equipo y el momento complejo que atraviesa.

"No he visto diferencias, yo creo que las cosas no nos han salido como queremos, pero yo creo en Dios y tenemos fe que las cosas van a salir bien", comentó referente a la posible brecha que pudiese existir entre comenzar 0-4 en el Round Robin y 0-3 en la Gran Final.

"Emocionados y contentos, estamos viviendo una final, eso no pasa todos los días y estamos disfrutándola", soltó Hernán. "Que nos sigan apoyando y confíen que nosotros todavía tenemos chance", fue su mensaje para la fanaticada crepuscular que se ha visto afectada con las derrotas de su novena en el momento crucial.

Pérez en la serie ante Tiburones de La Guaira ha golpeado para .400 con seis incogibles, un vuelacerca, cuatro carreras empujadas, par de anotadas, tres pasaportes negociados y apenas un ponche en 15 turnos al bate, exhibiendo un OPS de 1.141.