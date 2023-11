LVBP: Henry Blanco habla sobre la posibilidad de contar con Luisangel Acuña (+Video)

Estadio Monumental, La Rinconada.- Cardenales de Lara visita por primera vez a los Leones del Caracas, en lo que va de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). El conjunto que dirige Henry Blanco se ha mostrado realmente sólido en las primeras semanas del campeonato, sin embargo, siguen a la espera de piezas importantes.

Uno de los jugadores que había apuntado a uniformarse con los pájaros rojos en el curso actual del beisbol venezolano, fue Luisangel Acuña, hermano del exitoso grandeliga Ronald Acuña Jr., pero todavía no se ha conocido la información oficial respecto a su incorporación.

El mánager, Blanco, otorgó su punto de vista acerca del tema de Luisangel. "No he podido conversar con él, pero yo creo que los Mets no lo van a dejar jugar. Ojo, estoy especulando porque no ha habido conversación. Pero creo que este año no le van a permitir jugar", reconoció Henry, en entrevista realizada a pie de campo del Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

Por lo tanto, la presencia de Acuña es una completa incógnita mientras transcurre la cuarta semana de competencia en el beisbol venezolano. El oriundo de Caracas, estuvo involucrado en un cambio que lo llevó desde los Rangers de Texas a los Mets de Nueva York. En ese mismo canje, Max Scherzer pasó de los metropolitanos a los vigilantes.

Luisangel, en 2023, dejó registro de 150 inatrapables (28 dobles), 9 cuadrangulares, 63 carreras fletadas, 93 anotadas, 52 pasaportes negociados y 106 ponches sufridos en 510 turnos ofensivos. Su AVG fue de .294 con .769 en su OPS.