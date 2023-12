LVBP: Esto opinan los fanáticos venezolanos al ver nuevamente a Miguel Cabrera en Venezuela (+Videos)

El Derby de Jonrones de la temporada 2023 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), se está realizando en homenaje a Miguel Cabrera y el Estadio Monumental Simón Bolívar es testigo de un auténtico ambientazo. El "Tigre Mayor" culminó su exitosa campaña en las Grandes Ligas y ahora apunta a hacer lo propio en Venezuela, pero en la venidera contienda.

La fanaticada reconoce todo el esfuerzo y trabajo que ha realizado "Miggy" para lograr todas las hazañas posibles en el mejor beisbol del mundo, además, colocó su nombre en lo más alto y está encaminado a ser un próximo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

Previo al espectáculo de vuelacercas, los aficionados de la pelota criolla se rindieron a los pies del maracayero.

"Es algo muy grande, Miguel (Cabrera) es parte del gentilicio venezolano. Es como nuestro héroe nacional, es como mi Supermán. Uno creció viéndolo a él, ver todos los hits y jonrones, es totalmente un orgullo estar aquí", dijo David Correa, un aficionado presente en el Derby.

"Yo soy del Caracas (Leones), no me importa con quien juegue, pero que lo haga, yo sería feliz viéndolo nuevamente jugar aquí. No importa, que se la saque a (Miguel) Socolovich, pero que venga y lo haga", destacó David.

En la rueda de prensa, realizada antes del Derby de cuadrangulares, el ex big leaguer confesó que ha conversado mucho el tema de tener una última oportunidad con los Tigres de Aragua, equipo al cual pertenece en el circuito nacional. Sin embargo, por el tema físico (dolencias en una de sus rodillas), prefiere postergarla hasta la venidera edición de la pelota criolla.

"Es una alegría indescriptible para los fanáticos del beisbol venezolano volver a ver, al considerado por muchos, el mejor pelotero de la historia, luego de su año de despedida en las Grandes Ligas", soltó Alejandro Colmenares, otro criollo presente en el Estadio Monumental.

"Al saber que Miguel jugará el otro año, la alegría crece más. Vamos a tener la oportunidad de verlo en el terreno, con sus Tigres, a pesar que no soy tigrero", destacó.