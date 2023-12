LVBP: ¡Ilusión! ¿Jugará Miguel Cabrera una última campaña en la pelota criolla? (+video)

La esperanza de ver a Miguel Cabrera uniformado por última vez como jugador en el beisbol venezolano, se desvaneció mediante una rueda de prensa efectuada el pasado 29 de septiembre en los Estados Unidos. Sin embargo, hace sólo minutos acaba de despertar de nuevo la ilusión de todos sus seguidores de poder divisarlo en una zafra final en su trayectoria en el país como pelotero.

En esa oportunidad, el "Tigre Mayor" manifestó que ya había cerrado el ciclo como jugador en suelo venezolano, no obstante, hoy en la conferencia previa al Derby de Cuadrangulares en el estadio Monumental Simón Bolívar, acaba de dejar claro que trabajará, para ver si se siente en condiciones de participar en el 2024.

"De verdad me gusta mucho la idea de venir el año que viene en la temporada, prepararme físicamente y estar bien", declaró sobre su posible participación en el próximo torneo.

A eso añadió, con su humildad particular. "Yo siempre le digo a muchas personas que no me gusta pasar pena y si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Me gustaría retirarme en Venezuela, ganando, compitiendo con todos estos chamos".

Para concluir, el "Papá de los Helados" aclaró que debe estar seguro de que su retiro sería por todo lo alto, algo similar a lo que hizo en esta zafra en Las Mayores. "Hay que planificar bien el retiro el año que viene y que sea algo grande, así como fue en Estados Unidos".

Antes de expresar esas palabras, Miggy enfatizó que no jugó en el presente campeonato regular porque no está en condiciones físicas, para jugar en su máximo nivel.