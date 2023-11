LVBP: Esto dice Maikel García sobre su ausencia ante Leones del Caracas (+Video)

La organización de los Tiburones de la Guaira comienza una nueva semana en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), con el encuentro más electrizante de la jornada ante los Leones del Caracas, en el Estadio Universitario de Caracas.

Los dirigidos por Edgardo Alfonzo, esperan conseguir un resultado positivo que les de la confianza suficiente de estar entre los primeros lugares de la tabla de clasificación, seguido de tomar revancha en la “rivalidad moderna”.

Para este importante duelo, el conjunto guairista no va a poder contar con una de sus máximas estrellas en el roster, como es el caso del utility criollo, Maikel Garcia, quien salió del roster el pasado jueves, 23 de noviembre, tras tener una lesión en la ingle. Sin embargo, las condiciones del campeonato estipulan que un jugador tiene que esperar siete días continuos para entrar de nuevo a la planilla oficial.

De igual forma, el pelotero de 23 años pudo hablar en exclusiva para Meridiano, donde dejó sus impresiones sobre esta particular situación. “Ellos saben que van a tener mi apoyo desde el Dugout, no puedo jugar por un error de la gerencia y la verdad tenia mucho deseo de jugar hoy, porque no jugaba un Caracas vs La Guaira desde la final, pero hay que salir a ganar hoy como todos los días”, expresó

Asimismo, sabe lo importante que es esta rivalidad entre dos de las instituciones más importantes del circuito venezolano. “ Bastante especial, creo que el que esté en cualquiera de las dos organizaciones ama jugar un Caracas - La Guaria”, aclaró

La verdad que es muy diferente a jugar con otros equipos y me gusta la rivalidad porque el juego es más intenso y pasan cosas que no pasan todos los días en el beisbol”, afirmó.

En estos momentos, se ubican en el tercer lugar de la clasificación con un récord de 15 ganados y 16 perdidos.