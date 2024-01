LVBP: ¿Desde cuándo José Pirela no jugaba un Round Robin en la pelota criolla?

Este dos de enero comenzará una de las etapas más emocionantes de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, el Round Robin y uno de los refuerzos que genera mayor expectativa será el exgrandeliga José Pirela.

El "Águila Negra" se unirá a la novena de los Tigres de Aragua, quienes lo seleccionaron en la primera ronda del draft de adiciones y junto a Jesús Sucre complementarán al conjunto bengalí.

El experimentado de 34 años no jugaba en la pelota criolla desde la zafra 2017-2018, no obstante, vuelve a una postemporada igualmente después de varios años y no fue en su última campaña de acción.

Pirela estuvo todos estos años jugando en Asía, por ende no obtenía permiso, para venir con el Zulia y con este equipo (Águilas) la última vez que estuvo en una fase de playoffs fue en la temporada 2016-2017. Sin duda, el derecho se disfrutará este Round Robin porque es uno de los jugadores que siempre demuestra su entrega en esta Liga.