LVBP:: ¿Cuáles han sido las claves del éxito de Cardenales de Lara en esta temporada según Ildemaro Vargas?

Estadio Universitario de la UCV.- Los Cardenales de Lara fueron el primer equipo en esta campaña 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en asegurar su pase al Round Robin y se ha mantenido como uno de los equipos más sólidos en esta zafra, tanto con el madero como en el pitcheo, lo que les ha valido para ser uno de los candidatos a llegar la final.

Uno de los principales responsables del éxito larense en la campaña es Ildemaro Vargas, quien ha tenido una de sus mejores temporadas en la ofensiva con los crepusculares, y es uno de los líderes del clubhouse encabezado por el mánager Henry Blanco. Vargas habló en exclusiva sobre lo que ha sido su desempeño en esta campaña y las claves para ser uno de los conjuntos mejor ensamblados en la LVBP.

"El Capi" liderando

En esta zafra de la pelota venezolana, Vargas es uno de los mejores jugadores de Lara en lo que a promedio de bateo se refiere, con un .315 junto a 46 hits, 2 dobles y 1 triple en 35 compromisos. Esta es una de las mejores temporadas con el madero para el oriundo de Caripito, estado Monagas, que está viendo como su equipo es uno de los que mejor engranados está para afrontar el mes de enero en su lucha por un boleto para la gran final del circuito criollo.

El experimentado pelotero destacó que el éxito de Cardenales en esta temporada se debe al esfuerzo en conjunto e individual de cada uno de los miembros del equipo. "Yo creo que el trabajo y la consistencia; siempre lo he dicho: el éxito que estamos teniendo y que estoy teniendo no es solo", expresó.

"Tengo al lado a Selwyn Langaigne que se encarga del bateo, que me ha ayudado muchísimo y no desde esta temporada sino desde hace 7 años atrás y todo lo que aprendí aquí con él me lo llevo a Estados Unidos y me ha dado mucho aprendizajes para hacer las cosas y seguir mejorando", comentó Vargas sobre el trabajo que ha venido realizando desde hace varios años con el coach de bateo de los crepusculares, que lo ha ayudado a mejorar su bateo cada temporada.

El trabajo no está terminado

El infielder de Cardenales comentó que, aunque ya tienen su boleto para el Round Robin, quieren seguir sumando victorias para asegurar el liderato de la tabla de clasificación. "Estamos clasificados ya, pero todavía queda mucha pelota. De verdad que estamos buscando el objetivo de quedar de primeros para hacer mejores escogencias", dijo Vargas sobre su equipo que se encuentra en una lucha igualada con Leones del Caracas por ese primer lugar de la campaña regular.

"De verdad que el secreto ha sido hacer las pequeñas cosas. Creo que al principio Cardenales hizo tremendo trabajo con los muchachos jóvenes. Para nadie es un secreto que en diciembre se ponen un poquito más duras las cosas, pero estamos en una buena posición y el equipo se siente bien", expresó el pelotero sobre lo que ha sido la temporada larense.

En la última semana de acción, la lucha por el primer lugar se puede definir y quedar en esa posición le permitiría a Cardenales de Lara elegir de primero en el Draft de refuerzos del Round Robin para fortalecer el roster de cara a lo que será un mes de enero bastante competitivo.