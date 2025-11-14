LVBP: Cardenales le propina cuarta derrota al hilo a los Tigres

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara lograron una importante victoria en su casa ante los Tigres de Aragua con pizarra de 5 a 3 gracias a cuadrangulares de Luisangel Acuña y Jecksson Flores.

Los actuales campeones le propinaron la cuarta derrota en fila a los Tigres quienes se ven ahora igualados en el primer lugar de la tabla con las Águilas del Zulia quien no vio acción hoy.

Aragua se fue arriba en el compromiso en la segunda entrada con sencillo remolcador de dos rayitas de Lorenzo Cedrola.

Cardenales respondería en el cierre de esa misma entrada gracias a cuadrangular solitario de Luisangel Acuña por el jardín izquierdo.

Luego, en el cuarto, Yonny Hernández empató la pizarra con jugada de selección. Ante el relevista Eiker Huizi, Jecksson Flores con dos compañeros en circulación sacó su segundo jonrón de la temporada por todo el jardín izquierdo para darle la ventaja a los locales 5 a 2, una ventaja que más nunca perderían.

El relevo larense se combinó para cinco innings perfectos sin que nadie se le embasara hasta el noveno inning que gracias a un doble de Jorbit Vivas Aragua descontó para poner la pizarra 5 a 3.

Tigres sufrió su octava derrota en la carretera y ahora deja su récord en 14-10, siendo igualados en el primer lugar por las Águilas del Zulia (13-9).

La victoria fue para Yujanyer Herrera (2-0), la derrota para Eiker Huizi (0-1) y el salvado para Hunter McMahon (3).