LVBP: ¡Ruge el Monumental! Caracas continúa su fiesta de batazos ante Magallanes (En vivo)

Luego de una extensa y emocionante temporada 2023-2024 de la LVBP, el estadio Monumental Simón Bolívar vivirá el último duelo del año entre los eternos rivales. Y es que tanto Leones del Caracas como Navegantes del Magallanes siguen en la férrea lucha por concretar sus objetivos.

La tropa que dirige el manager José Alguacil ha dominado a placer a sus rivales, algo que se ve reflejado en la serie particular de esta campaña. Con el duelo de hoy ya son siete careos, de los cuales cinco han terminado en triunfos para los caraqueños.

Por su parte, el estratega Ramón Hernández asumió el mando de la nave y hasta los momentos le ha costado conseguir ese balance que tanto ha necesitado el equipo para mantenerse en los puestos de arriba.

Para este duelo los abridores serán Nivaldo Rodríguez (3-2 | 4.54 EFE) y Jhoulys Chacín (1-2 | 4.12 EFE).

Lineup Navegantes del Magallanes

Lineup Leones del Caracas

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Romer Cuadrado batea elevado de out al jardinero derecho. Wilmer Flores batea rodado de out al segunda base. Luis Torrens batea rodado de out al campo corto.

Magallanes 0 - Caracas 0

Inning 1 (parte baja): Orlando Arcia batea elevado de out al jardinero central. Harold Castro recibe base por bolas. José Rondón pega sencillo con línea al jardinero izquierdo. Aldrem Corredor recibe base por bolas. Freddy Fermín batea rodado de out al lanzador, Castro anota. César Hernández pega sencillo con línea al jardinero izquierdo, Rondón anota. Wilfredo Tovar batea elevado de out al jardinero central.

Magallanes 0 - Caracas 2

Inning 2 (parte alta): Carlos Pérez pega sencillo con rodado al jardinero izquierdo. Edwin García pega sencillo con rodado al campo corto. Diego Rincones batea rodado batea para doble matanza. Ángelo Castellano batea rodado de out al tercera base.

Magallanes 0 - Caracas 2

Inning 2 (parte baja): Jhonny Pereda batea rodado de out al primera base. Gabriel Noriega pega sencillo con rodado al jardinero izquierdo. Orlando Arcia batea elevado de out al segunda base. Harold Castro se embasa por error en fildeo del jardinero izquierdo, Noriega anota, Castro a segunda. José Rondón se poncha tirándole.

Magallanes 0 - Caracas 3

Inning 3 (parte alta): José Peraza batea rodado de out a primera base. Miguel Aparicio pega sencillo con rodado a segunda base. Romer Cuadrado se poncha sin tirarle. Wilmer Flores pega sencillo con línea al jardinero central. Luis Torrens batea elevado de out al jardinero derecho.

Magallanes 0 - Caracas 3

Inning 3 (parte baja): José Torres reemplaza a Nivaldo Rodríguez. Aldrem Corredor pega doble por reglas de terreno con elevado al jardín izquierdo. Freddy Fermín batea rodado de out a tercera base. César Hernández pega sencillo con elevado al jardinero derecho. Henderson Álvarez reemplaza a José Torres. Wilfredo Tovar out con elevado de sacrificio, Corredor anota. Jhonny Pereda batea jonrón con elevado por el jardín izquierdo, Hernández anota. Gabriel Noriega se poncha tirándole.

Magallanes 0 - Caracas 6

Inning 4 (parte alta): Carlos Pérez batea rodado de out al campo corto. Edwin García se poncha sin tirarle. Diego Rincones se poncha tirándole.

Magallanes 0 - Caracas 6

Inning 4 (parte baja): En desarrollo...