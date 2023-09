LVBP: "Cafecito" Martínez confía en Buddy Bailey. "Podemos ser campeones" (+Entrevista)

José "Cafecito" Martínez es desde hace varios años una de las figuras más importantes de la LVBP. El oriundo de La Guaira es, indiscutiblemente, una de las figuras ofensivas de nuestra Liga, como demostró en la 2022/23, zafra en la que dejó números que lo hicieron pelear por el MVP.

Ahora, el jardinero afronta su segunda temporada en los Tigres de Aragua con mucha ilusión, especialmente por el regreso de Buddy Bailey como manager de la novena bengalí.

Martínez conversó en exclusiva con Meridiano y habló un poco sobre sus ambiciosas expectativas de cara a la temporada 2023/24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

En la mente de "Cafecito" solo existe ganar, por ende, el toletero de Aragua se nota emocionado por el regreso de Bailey a la institución. "Creo que ya sabemos cuál es el impacto que Buddy Bailey puede traer como manager y está bastante claro: ganar", afirmó.

Pero no solo basta con el manager; para ser campeón, se necesita de buenos jugadores y de una actitud correcta. Teniendo en cuenta esto, Martínez considera que los Tigres tienen lo necesario para aspirar al campeonato. "Este año me he puesto en mi cabeza que quiero quedar campeón y creo que tenemos un buen grupo de jugadores para lograrlo. Más allá de los récords, quiero estar nuevamente en una final y lograr ser campeón de Venezuela", señaló.

Sobre la conformación del equipo de cara a la nueva temporada, Martínez resaltó lo bien que se ha reforzado el equipo bengalí, que ha adquirido piezas como Carlos Sánchez, Thairo Estrada, Yonny Chirinos, Yonny Hernández, Rafael Marchán o Bruce Rondón. "Sin quitarle crédito a los que estaban el año pasado, creo que tenemos un poco más de profundidad. Estará en manos de la gerencia mover las piezas para empezar bien en octubre-noviembre, que es lo importante", puntualizó.