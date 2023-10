LVBP: Ángel Reyes tampoco tiene acuerdo con las Águilas del Zulia (+Entrevista)

Las Águilas del Zulia se preparan para afrontar una temporada 2023/24 en la que la afición espera una mejora considerable en las aspiraciones del conjunto rapaz.

Desde el título obtenido en la temporada 2016/17, las Águilas han tenido muchos problemas para poder confeccionar un equipo competitivo, que los devuelva a ser un invitado habitual en el Round Robin.

Aunque los zulianos esperan contar con piezas interesantes, lo cierto es que existe cierta incertidumbre, luego de que Luis Amaro, miembro de la junta directiva, le confesara al periodista Carlos Valmore Rodríguez que aún no tienen acuerdo con las dos grandes figuras del equipo: Alí Castillo y Silvino Bracho.

Ante esta situación, Meridiano conversó en exclusiva con otra de las estrellas importantes de la organización, el jardinero Ángel Reyes, quien parece estar en una situación bastante similar.

Al ser consultado sobre su fecha de incorporación a los entrenamientos de las Águilas del Zulia, Reyes fue bastante contundente con su respuesta. "Tan pronto llegue a un acuerdo con la gerencia me presentaré con el equipo, antes de eso no", comentó.

Sin embargo, el oriundo de Barcelona se muestra comprometido con el equipo zuliano, y tiene expectativas bastante altas para esta próxima zafra. "De verdad me gustaría que las Águilas sean un equipo que esté todos los años en la clasificación y siempre me entrego al máximo para eso. Creo que este año tenemos un gran potencial y las cosas serán muy diferentes y positivas", expresó.

La temporada 2022/23 no fue tan productiva con el madero para el toletero aguilucho, que está decidido a pasar la página y volver a su mejor nivel. "La temporada pasada pudo ser mejor, pero no fue por falta de trabajo. Este año estoy más enfocado en mi bateo y me siento mucho mejor", señaló Reyes.

El jardinero anzoatiguense dejó línea ofensiva de .261/.361/.412/.773 en la 22/23, con seis cuadrangulares y 29 impulsadas. Pese a un año algo flojo, Reyes ha sido de los mejores bateadores del Zulia desde que debutó, y en cuatro temporadas con los rapaces acumula línea de .309/.389/.498/.887, con 198 imparables y 20 vuelacercas en 641 turnos. Sin duda, una de las figuras de la LVBP en los últimos años.