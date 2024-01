LVBP: Angel Reyes: “La meta es remontar el 0-3” (+ Video)

Una de las adiciones de los Cardenales de Lara desde el todos contra todos, Angel Reyes, se mantiene optimista, a pesar del escenario complicado en la Gran Final, misma que dominan los Tiburones de La Guaira sobre los Cardenales de Lara 3 juegos por 0.

El jugador perteneciente a las Águilas del Zulia afirmó que el equipo se encuentra enfocado y con ganas de hacer historia. “El ánimo se mantiene bien, bastante positivo nosotros. Sabemos remontar, ya lo demostramos y nada de presión, solo salimos a vivir el juego al máximo y creo que hoy va ser un día muy importante para nosotros”.

“Te digo mentiras si te digo que esa no es la meta de nosotros, que es remontar un 0-3, no hay otra opción. Creo que es muy importante no perder el enfoque. Sé que los últimos tres juegos no han salido las cosas como las esperamos, pero hemos estado peleando los juegos”, dijo el nacido en Barcelona, en entrevista con Meridiano.

Finalmente, Reyes dejó claro que los crepusculares no se rinden y lucharán por darle vuelta a la serie y arrebatarle el campeonato a los Tiburones de La Guaira. “El equipo se mantiene bien, con buen ánimo, buen semblante y a salir hoy a hacer los pequeños ajustes”.