LVBP: Anderson Espinoza y Cardenales de Lara tienen claro su objetivo para esta campaña de la pelota venezolana (+Declaraciones)

Estadio Universitario de la UCV.- Cardenales de Lara se ha mostrado como uno de los equipos contendientes al título en esta temporada 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional debido a la gran capacidad de sus peloteros con el madero, pero también han tenido un cuerpo de lanzadores que ha estado a la altura del poderío ofensivo que tiene el conjunto crepuscular.

Anderson Espinoza es uno de esos brazos que han estado a disposición del mánager Henry Blanco a lo largo de toda la campaña y que ha ayudado a su novena a obtener triunfos importantes en la zafra. Espinoza, de 25 años de edad, está en su segunda campaña dentro de la pelota venezolana y en su primera con los Cardenales, luego de una pasantía con los Leones del Caracas en el 2022.

El diestro habló en exclusiva con Meridiano sobre lo que ha sido su primera campaña con los crepusculares y mencionó que su clave este año ha sido la preparación. "La preparación es clave. Ha sido lo que me ha llevado a tener éxito esta temporada con los Cardenales de Lara", aseguró.

Trabajo y dedicación

El caraqueño destacó que su buena campaña con Cardenales ha sido fruto de su trabajo y dedicación por mejorar en cada salida, incluso desde antes de la temporada para poder llegar de la mejor forma a enfrentar una zafra complicada como lo es la de la pelota criolla. "Todo en la vida es la preparación. Me he venido preparando muy bien, he venido con buena comunicación con (Carlos) Narváez que es el que me ha recibido durante toda la temporada y con el pitching coach Ricky Bones de lo que vamos a hacer", dijo.

"Creo que una vez que te preparas desde el entrenamiento, en tu training program, en los bullpens y eso lo llevas a juego creo que los resultados van a ser positivos y gracias a Dios están saliendo las cosas de manera positiva y esperamos seguir haciéndolo así en el Round Robin", aseveró el diestro, quien tiene registro de cuatro triunfos y dos derrotas, con una efectividad de 3.92 y un WHIP de 1.59 en 39 innings lanzados.

Además, aseguró que es un sueño cumplido para él que su dirigente sea Henry Blanco, a quien admiraba desde que era tan solo un niño y su deseo era llegar a dedicarse al béisbol de forma profesional. "Primero que nada es como un sueño, ya que a Henry lo vi jugar desde que yo estaba chiquito, lo veía por televisión o venía para acá al Universitario a ver los juegos de él y tenerlo ahora como mánager para mí es un privilegio", expresó el lanzador.

"Absorber cosas de él, los consejos que te da todos los días, la manera que te da la confianza para jugar dentro y fuera del terreno es un privilegio para mí. Aparte de fanático, lo respeto mucho como jugador, lo que fue, y ahora como mánager lo respeto aún porque en esta etapa de su carrera la prioridad es que nosotros estemos bien y eso ha sido una de las claves del equipo", agregó el jugador sobre compartir en el clubhouse con Blanco, quien considera uno de sus ídolos cuando crecía y se desarrollaba en categorías formativas.

Conocen su meta

Asimismo, el lanzador destacó que todo el conjunto larense sabe que su objetivo está claro y es obtener el campeonato de esta zafra para poder ir a representar al país en la próxima Serie del Caribe. "Hasta los momentos, lo tenemos todo. Estamos bien comprometidos con lo que es ganar el campeonato e irnos a la Serie del Caribe. Estamos comprometidos dentro y fuera del terreno, tanto la defensiva como la ofensiva estamos haciendo tremendo trabajo, los trainers, los coaches, todo el staff está bien puesto para lo que es ganar el campeonato", comentó Espinoza.

"Sabemos que Leones del Caracas es nuestro mayor rival con el que hemos estado compitiendo casi todo el año en el primer lugar y estamos peleando para mantenernos de primeros para así poder agarrar un refuerzo. Ya eso no depende de nosotros, sino obviamente del gerente y del mánager para agarrar un pitcher o un posición que nos ayude a mejorar", dijo el pelotero sobre la importancia de cerrar la campaña con el liderato absoluto de cara al Round Robin.