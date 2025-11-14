A esta hora se jugará el duelo entre Magallanes y Tigres por la lluvia

Suscríbete a nuestros canales

Lo que parecía una tarde perfecta, para un buen viernes de pelota, terminó convirtiéndose en una noche acechada por una fuerte tormenta en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay, para el duelo entre Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua, lo que provocó el retraso de la hora de play ball entre estas novenas.

Luego de evaluar el terreno en múltiples, última ocasión a las 9:30pm, el comité de árbitros determinó que sí se jugará beisbol y que la primera pelota se lanzará a las 10:20pm.

La afición fue fiel:

A pesar de que llovió alrededor de un par de horas, los aficionados que asistieron al José Pérez Colmenares permanecen en su mayoría aún en el estadio, esperando por este prometedor choque entre "Eléctricos" y Bengalíes.