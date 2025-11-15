Así es el once inicial de la Vinotinto de Aristeguieta contra Australia

Suscríbete a nuestros canales

La selección mayor de Venezuela publicó su once inicial para enfrentar este viernes 14 de noviembre a su similar de Australia partido correspondiente a la última doble Fecha FIFA del mes de noviembre. Hay que destacar que para este partido debutará como director técnico interino Fernando Aristeguieta.

Sin duda, el principal objetivo del también DT del Caracas FC es inyectar sangre nueva y brindar oportunidades a talentos que han destacado en sus clubes, ofreciendo un posible once inicial lleno de sorpresas.

Ender Echenique

Una de las principales inclusiones que genera mayor ilusión y sorpresa es la de Ender Echenique. El extremo, que milita en el Cincinnati FC de la MLS, no pudo formar parte de la última Fecha FIFA debido a una inoportuna lesión.

Ahora, completamente recuperado y con un ritmo de juego constante en su club, se postula como una opción sólida e interesante para ocupar el extremo derecho.

Además, Aristeguieta lo conoce a la perfección por su pasado compartido en el Caracas FC, un detalle que podría inclinar la balanza a su favor para el debut en el once.

Así se ven las instalaciones Shell Energy Stadium de Texas, Estados Unidos, donde se disputará el partido amistoso contra la selección australiana.



En desarrollo