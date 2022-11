LVBP: Wilfredo Romero es optimista en su llegada a Tigres

beisbol venezolano

Angel Marin 03/11/2022 8:02 pm

Wilfredo Romero ya se encuentra con los Tigres de Aragua y junto a su cuerpo técnico trabajan desde ya para revertir el mal inicio de temporada que han tenido los bengalíes afirmando que su norte será jugar día a día para tener mejores resultados.

“Ya nos encontramos trabajando, desde que llegué tuve conversación con cada uno de los muchachos, y si hay trabajo que hacer y a pesar de que estamos en un momento incomodo, hay las piezas necesarias y el juego de este miércoles fue un indicio de eso”.

“Los muchachos están bastante optimistas, a pesar de la situación veo una actitud bastante positiva, algo que me sorprendió gratamente es que no veo el ambiente pesado que hay normalmente cuando los resultados no se están dando”, afirmó Romero quién expresó que es muy importante que los capitanes del equipo se encuentran con buen estado anímico y eso puede impulsar al equipo.

Romero, quién debutó como pelotero profesional con el uniforme de los Leones del Caracas en la temporada 1992-1993, pasó a los Tigres de Aragua en la 2004-2005 con quienes levantó tres campeonatos siendo parte de la primera etapa de “La dinastía”.

“Esto lo hago con mucha pasión, para nadie es un secreto que siempre he sido tigrero, vengo de La Candelaria, ahora hay que trabajar y mantener un legado, así que hay que hacer todo para mantenerlo”.