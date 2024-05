MLB: ¡Sin excusas! Esto dice Edwin Díaz sobre su rendimiento con los Mets

Cuando se regresa de una lesión de larga duración y tan importante como la de Edwin Díaz, se espera que el rendimiento mejore lentamente. Esta es la situación que vive el lanzador puertorriqueño dentro de la organización de los Mets de Nueva York.

El pelotero de 30 años se ha convertido en uno de los mejores relevistas desde su debut el año 2016, gracias a su impresionante velocidad en sus diferentes lanzamientos y la capacidad que para trabajar en distintos escenarios dentro del terreno de juego.

Sin embargo, en los últimos compromisos ha presentado algunos problemas de control desde la lomita. Esto ha generado cierta preocupación en sus fanáticos, quienes confían plenamente en su talento para cerrar los juegos a favor de los Mets.

Asimismo, su dirigente criollo, Carlos Mendoza, habló en rueda de prensa sobre esta situación y lo que esta pasado con su presencia en la lomita. “Está trabajando en algo [en su] mecánica, tratando de mantenerse en línea y más hacia el plato”, afirmó a SNY

Edwin Díaz sobre su estado de forma en los Mets

El mismo jugador habló con la prensa para dar a conocer sus pensamientos sobre lo que está ocurriendo en sus últimas presentaciones. “Me siento muy bien. Sólo tengo que encontrar una manera de sacar ese último out y conseguir la victoria", destacó a SNY

De igual forma, entiende que el pasado no tiene mucho impacto, por lo que tiene claro su objetivo para seguir en esta temporada. “Estuve [fuera] un año, pero eso no es excusa. Sólo trato de seguir trabajando y ellos confían en mí. Mientras me den el balón en cada situación, haré mi trabajo. Siento que estoy bastante bien. Estoy cerca de recuperar mi forma. Tan pronto como lo consiga, damos un paso al frente y nos vamos", finalizó a SNY

En la campaña 2022, Edwin Díaz registró un récord de tres victorias y una derrota, 61 juegos disputados, 62 innings de labor, 34 imparables permitidos, nuevas carreras, 18 boletos, 118 ponches propinados, 32 salvados y una efectividad de 1.31