MLB: ¿Se va? Jesús Luzardo confiesa su postura tras ser pretendido por Orioles de Baltimore (+Video)

La temporada 2024 de las Grandes Ligas se acerca y el serpentinero venezolano de los Marlins de Miami, Jesús Luzardo, lo sabe. El derecho tuvo una campaña 2023 que siempre recordará, se convirtió en un pilar de la rotación para los peces y alcanzó su primera zafra con al menos diez victorias (10-10).

Desde el 2021 cuando llegó al mencionado conjunto, se ha sentido "como pez en el agua", ese sentimiento le ha llevado a mejorar con el paso de los años y ahora ser pretendido por otras organizaciones. El último gran rumor que ha salido a la luz pública es el interés que tienen los Orioles de Baltimore por el derecho y las conversaciones que han tenido ambas partes.

Pero Luzardo no tiene mente para eso en este momento, él solo está enfocado en continuar su preparación durante el Spring Training actual e intentar hacer el mejor trabajo posible en la zafra que se aproxima.

"Yo nunca estuve involucrado en ninguna de esas conversaciones", comentó Jesús. "Es simplemente parte del negocio. Me encanta estar aquí. Me encanta ser un Marlin. He sido fanático de los Marlins toda mi vida. Crecí en el sur de Florida. Cuanto más tiempo pueda estar aquí, más feliz me sentiré", explicó el monticulista, en declaraciones otorgadas en rueda de prensa.

Foto: Fish On First

En otro sentido, ha otorgado sus declaraciones de lo que significa volver a uniformarse con Miami y reencontrarse con todos sus compañeros de equipo.

"Se siente genial estar de vuelta con los muchachos, con todo el equipo. Se siente como si todos tuvieran una mentalidad optimista y un tipo de energía de cara a este año. Creo que todos estamos muy emocionados y ansiosos porque llegue (Opening Day). Sé que todos trabajaron mucho durante la temporada baja", soltó.

La principal meta del pitcher de 26 años de edad es preservar su estado físico y no sufrir lesiones o dolencias físicas. "Para mí, lo más importante es la salud. Poder permanecer en el campo y tomar la pelota cada cinco días es lo más importante para mí", puntualizó.

En el 2023, Jesús Luzardo consiguió foja de 10-10 en 32 subidas al morrito, lanzó por espacio de 178.2 entradas de labor, concedió 162 incogibles, 71 carreras limpias, 55 boletos y ponchó a 208 contrarios, exhibiendo una efectividad de 3.58 con un WHIP de 1.21.