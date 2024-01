MLB: Ronald Acuña Jr. se proyecta como futuro miembro de un club de poder en las Grandes Ligas

No hay momento más emocionante en el mundo del beisbol que celebrar un cuadrangular de tu equipo o pelotero favorito. Para esta temporada 2024 que se avecina en las Grandes Ligas, muchos venezolanos se están preparando para celebrar ese tipo de batazos, sobre todo si tienen la firma de Ronald Acuña Jr.

Luego de un 2023 para la historia, las expectativas son ahora más altas para el de La Sabana, quien deberá iniciar con todo la zafra para defender su título de MVP de la Liga Nacional. Y es que con lo números de por vida que tiene, muy probablemente se convierta en miembro de un club de poder en las Mayores dentro de unos cuantos años.

Si ya de por sí conectar un cuadrangular es bastante difícil, hacerlo otras 499 veces lo es aún más. De hecho, desde que se fundó la MLB apenas un total de 28 jugadores lograron batear 500 vuelacercas o más en su historia, lo que se traduce en que no es tarea fácil.

Acuña Jr. es considerado como una de las jóvenes estrellas del momento, que seguramente más temprano que tarde logrará ingresar a ese selecto grupo. En su histórica temporada dejó claro el poder que posee y de allí a que haya fundado el club 40-70. Pero eso es solo el inicio.

El criollo no sólo parece ir rumbo a los 500 jonrones en su carrera, sino que también podría convertirse en el primer jugador en la historia de las Ligas Americana y Nacional en sumar al menos 500 bambinazos y 500 bases robadas. Y no, no es para nada descabellado pensar en un escenario como ese.

De por vida en las Mayores, el de La Sabana cuenta con 161 cuadrangulares, con una relación de 34 HR por 550 VB, y apenas tiene 26 años de edad. Al ritmo que va, no solo está en carrera de esa cifra de 500, sino también de ingresar al club de los 200-200 a final de esta misma temporada.