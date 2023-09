MLB: Ronald Acuña Jr. fuera del lineup de Atlanta por primera vez en el año (+Tuit)

Se confirma la lógica. Luego de abandonar el encuentro de ayer viernes 15 de septiembre por una molestia física, Ronald Acuña Jr. no estará en el lineup de los Bravos de Atlanta para el segundo duelo de la serie ante los Marlins de Miami.

El criollo abandonó el encuentro ante los Marlins en la parte baja del octavo episodio, luego de haber sufrido un problema en su pantorrilla derecha durante el que terminó siendo su último turno al bate del compromiso.

Acuña Jr. le restó importancia a la situación luego del juego, admitiendo que no era algo grave. "Me siento bien, realmente fue un calambre. Esperemos a mañana (hoy) a ver cómo me siento y si puedo jugar", expresó.

Sin embargo, la situación ha llevado al manager Brian Snitker a tomar la decisión de no alinear a Ronald Acuña Jr. por primera vez en toda la temporada.

Pese a que "El Abusador" no estará desde el inicio, aún podría mantener vivas sus esperanzas de jugar los 162 compromisos, ya que el criollo está disponible para poder entrar como bateador emergente, lo que refleja que verdaderamente su lesión no fue algo grave, y que la ausencia en el lineup es más por precaución que por otra cosa.