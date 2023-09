MLB: ¡Intratable! Este lanzador venezolano dominó a Houston y le dio la victoria a Kansas City

Aunque no se esperaba una temporada ganadora, es bastante válido decir que 2023 ha sido un desastre absoluto para los Reales de Kansas City. El campeón de la temporada 2015 no ha podido verse competitivo y pelean por no ser el peor equipo de las Grandes Ligas.

Pese a esto, los Reales lograron una sorpresiva este viernes 15 de septiembre, al derrotar a los actuales campeones, los Astros de Houston, en el inicio de la serie de cuatro encuentros que disputarán ambas novenas durante el fin de semana.

Lo curioso es que esta victoria estuvo capitaneada por una gran actuación de un serpentinero venezolano que finalmente parece haberse hecho un hueco en Las Mayores: Ángel Zerpa.

Dominante

El criollo entró al duelo en el tercer inning, para relevar al abridor Zack Greinke. Zerpa suele ser un relevista largo, e incluso ha sido usado como abridor, por lo que Kansas buscaba un relevo largo de su parte, y el zurdo no decepcionó.

A pesar del poderío de la ofensiva de los Astros, el de Valle de la Pascua no se amilanó, lo que le permitió lanzar 4.0 innings en los que permitió solo dos imparables y una carrera limpia, para adjudicarse su segunda victoria de la temporada.

Zerpa propinó cinco ponches durante toda su actuación y brilló especialmente en el sexto inning. Con el encuentro 3-1 en favor de Kansas y con hombres en primera y segunda, el criollo tuvo una batalla fantástica con el cubano José Abreu, a quien logró ponchar con un fenomenal cambio de velocidad, para luego dominar a Michael Brantley y sacar un cero que valió un triunfo.

"Sacar a esos dos muchachos para terminar la entrada fue probablemente el punto clave del juego", expreso Matt Quatraro, manager de los Reales. Con su actuación, Zerpa mejora su línea de la campaña a dos triunfos y tres reveses, además, bajó su efectividad a 5.63. Sin duda, una pieza a considerar para el futuro de su organización.