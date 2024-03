MLB: ¿Qué es el OBP y cómo se calcula?

Con el objetivo de no ser puesto out, el porcentaje de embasado (On On Base Percentage, en inglés) es una de las estadísticas ofensivas que determina la disciplina y el exitoso de un bateador en las Grandes Ligas.

El renglón, que apareció oficialmente por primera vez en la temporada 1984, evalúa la eficiencia de los toleteros en el cajón de bateo. De acuerdo con el glosario de MLB, este métrica tiene la responsabilidad de registrar la frecuencia de que un bateador se embase por hit, boletos o por recibir un pelotazo de un lanzador, estos como acciones principales a la hora de subir su desempeño en dicho apartado.

Aunque anota las llevadas a las bases por boleto o pelotazo, el departamento no registra los 'quietos' por toques de sacrificio, errores del rival o en jugadas de selección. En la pasada temporada, Ronald Acuña Jr. fue el líder en porcentaje de embasado en toda la MLB con .416, siendo fundamental en la obtención de su primer MVP de su carrera.

¿Cómo se calcula el OBP?

Pese a que se inventó la década de los 40' y 50' por el ejecutivo de los Dodgers Branch Rickey y el estadístico Allan Roth, la MLB lo convirtió oficial a mediados de los 80'. Según su reglamento, el OBP se calcula con la suma de los hits, boletos y golpeados entre la suma de los turnos al bate, elevados de sacrificio, pasaportes y pelotazos por el lanzador (H+BB+HBP) / (AB+BB+HBP+SF).

Normalmente se considera un destacado porcentaje de embasado por encima de los .300 puntos, mientras que, un promedio menor a dicha cantidad significa que el pelotero no está teniendo un buen desempeño al momento de llegar a las bases.

Líderes histórico del OBP

Con 40 años de vigencia, Ted Williams y Babe Ruth registrar los porcentajes más altos de todos los tiempos con .481 y .473, respectivamente. Por su parte, Barry Bonds alcanzó el promedio más elevado para un jugador en una campaña, cuando logró .609 en 2004.

Líderes entre jugadores activos

Si nos trasladamos a la actualidad en las Grandes Ligas, el dominicano Juan Soto (.421) y Mike Trout (.412) comanda este departamento entre los activos. Ronald Acuña Jr. ocupa el octavo puesto de este lista con .381 de por vida.