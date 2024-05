MLB: ¡Qué cambio! Vea como hubiese sido el Draft 2014 10 años después (+Video)

Año tras año en el beisbol de las Grandes Ligas se realiza un draft con los peloteros más prometedores. A partir de allí, se empiezan a catalogar los mejores prospectos de la MLB. En el 2014, ese evento estuvo repleto de nombres que ahora son estrellas en la Gran Carpa.

Draft 2014 de MLB con muchas variantes, diez años después

MLB Network realizó el ejercicio de reorganizar el top diez de ese draft, diez años después, dependiendo de las actuaciones de cada pelotero. El primer pick de ese entonces fue para los Astros de Houston, quienes tuvieron el peor registro general en el 2013.

La elección de los siderales fue Brady Aiken, un lanzador zurdo que al pasar el tiempo no logró un acuerdo y no ha debutado en las Ligas Mayores. La última vez que jugó en el beisbol organizado fue en el 2019. Es decir, esa decisión de los Astros no funcionó.

Después empezaron a ser elegidos hombres como Carlos Rodón, Kyle Schwarber, entre otros. En la publicación de MLB Network fueron reorganizados de la siguiente manera:

1. Trea Turner

2. Aaron Nola

3. Matt Chapman

4. Logan Webb

5. Dylan Cease

6. Kyle Schwarber

7. Jordan Montgomery

8. Brandon Woodruff

9. Álex Verdugo

10. Carlos Rodón

Las diferencias son una barbaridad. En el caso de Woodruff, fue escogido en la elección general 326 en la ronda 11. Con su desempeño como ligamayorista le han colocado en el octavo lugar. Dylan Cease fue tomado en la sexta ronda de aquel entonces, siendo la elección 169 del draft.

Por otra parte, Carlos Rodón es uno de los que no ha rendido como un pitcher tercer pick. Según MLB Network ocuparía el décimo lugar.

¿Cómo ordenaría usted este "redraft" del 2014?