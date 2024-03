MLB: ¿Por qué Everson Pereira fue bajado a Ligas Menores por los Yankees? (+Video)

Video: @MLBVenezuela - X" />

Yankees de Nueva York han estado repletos de talento venezolano en los últimos años. La alargada lista de lesionados que sufre el equipo en cada campaña de las Grandes Ligas, le ha permitido a los criollos hacerse con más oportunidades en los puestos titulares de la alineación.

Los dirigidos por Aaron Boone vienen de una campaña para el olvido, en la que no lograron, ni siquiera, la clasificación a la postemporada. El 2023 fue un año terrible para los Bombarderos, padecieron la ausencia de Aaron Judge por gran parte de la ronda regular, Giancarlo Stanton también estuvo inhabilitado por varias semanas y algunos lanzadores de vital importancia no vieron la acción esperada.

Sin embargo, hubo criollos que sacaron la cara por la organización. Gleyber Torres, Oswaldo Cabrera, Everson Pereira y Oswald Peraza estuvieron a la orden del staff técnico para colaborar en cualquier momento de la contienda.

Pereira hizo su debut como big leaguer en el curso pasado, allí dejó registro de apenas .151 de AVG, 14 hits conectados, 10 carreras impulsadas, 6 anotadas, 8 boletos negociados y 40 ponches sufridos en 93 visitas al cajón de los bateadores.

Estuvo presente en el Spring Training del 2024 con la intención de hacerse con un espacio en el equipo grande, pero el pasado domingo, 17 de marzo, fue reasignado a las Ligas Menores.

¿Por qué Everson Pereira fue bajado por los Yankees?

Everson fue un plan b o c para los Mulos en el 2023 y este año no luce distinto para él. A pesar de su buen rendimiento con su mano enguantada, no se puede decir lo mismo cuando se enfoca hacia sus números con el madero.

El oriundo de Cabudare, gozó de 32 oportunidades al bate, en las que solo golpeó para .188 con 6 incogibles, 1 cuadrangular, 6 unidades fletadas, 2 anotadas, 1 boleto y hasta 14 ponches sufridos.

A pesar de su bajo rendimiento, no fue esa la principal razón por la que fue reasignado a las Ligas Menores. Pues la llegada de Juan Soto y Trent Grisham fue la principal piedra en el camino para el joven de apenas 22 años de edad.

Aunque con las incesantes lesiones que ocurren en el Bronx, no es descabellado pensar que Everson Pereira estará siendo ascendido a la Gran Carpa durante la contienda del 2024.