MLB: Por esta razón Ranger Suárez salió del primer juego de los Filis en la postemporada

Rob Thomson, el mánager de los Filis de Filadelfia, se enfrentó a una difícil decisión antes del Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Bravos. Tenía un plan en mente para darle un gancho rápido al lanzador Ranger Suárez, a pesar de su buen desempeño. La pregunta que atormentaba a Thomson era si debía contarle el plan a Suárez antes del juego.

La idea implicaba que el abridor zurdo, se enfrentara a cada bateador de los Bravos solo una o tal vez dos veces antes de dar paso al bullpen por tercera vez en el orden de bateo. Sin embargo, Thomson se preocupaba por cómo reaccionaría Suárez si conociera de antemano esta estrategia.

Thomson comentó: "Estamos pensando en explicárselo antes del partido". Reconoció que Suárez es conocido por lanzar profundamente en los juegos y que querían prepararlo para una salida corta. Sin embargo, la preocupación principal era que, al hacerlo, podría afectar psicológicamente al lanzador.

Finalmente, Thomson optó por no contarle el plan a Suárez, una decisión que resultó ser la correcta. Suárez lanzó 3⅔ entradas en blanco en la victoria de los Filis por 3-0 en el Juego 1. Después del partido, Suárez admitió que prefería no haber conocido de antemano sobre el plan del gancho rápido.

"La forma en que lo hizo fue perfecta", dijo Suárez. "Me conozco como competidor, eso me habría sacado de mi zona de confort. Como lanzador abridor, quieres profundizar en los juegos. Si hubiera sabido que iba a ser una salida corta, probablemente me habría quitado algo de energía".

A pesar de sentir la decepción de Suárez al ser relevado en la cuarta entrada, Thomson sabía que habían logrado poner el juego exactamente donde querían. Explicó que después del partido, le comunicó a Suárez los motivos detrás de su decisión, y el lanzador lo entendió.

Thomson concluyó con una sonrisa irónica: "Estoy bien que esté decepcionado. Oye, es un negocio basado en fines para todos los involucrados".

La gestión de la psicología de los jugadores a quienes llama a actuar es una parte fundamental del trabajo de un gerente en el beisbol, y la decisión de Thomson demuestra cómo incluso las pequeñas decisiones pueden tener un impacto significativo en el desempeño y la mentalidad de los jugadores en el juego.