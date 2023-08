MLB: Pete Alonso declaró su amor por los Mets, pese a vinculación con Milwaukee

Pete Alonso es uno de los bateadores más peligrosos del beisbol de las Grandes Ligas, tanto así que en este 2023 está dejando unos números extraordinarios a nivel ofensivo a pesar de la temporada tan negativa de los Mets de Nueva York.

Más allá de ser el líder ofensivo de los de Queens, no ha recibido una oferta millonaria para asegurar su futuro y su permanencia en La Gran Manzana, pero si ha levantado el interés de otras organizaciones y algunos medios internacionales, colocan a Cerveceros de Milwaukee como un posible destino para él; de hecho, se habla de que casi logran adquirirlo antes del primero de agosto.

A pesar de esto, Alonso no dudó en mostrar todo su amor por la organización que lo hizo debutar en Las Mayores, pero tampoco descarta un nuevo rumbo en su carrera, ya que el futuro es incierto a pesar de que en la actualidad se siente un Mets.

“Ser un Met es lo único que conozco. Hay tanta gente aquí, no sólo en el club de Grandes Ligas, sino también en las ligas menores, que ha tenido un impacto muy positivo en mi carrera. Ha sido fenomenal estar aquí hasta ahora. No sé lo que me deparará el futuro, pero ahora mismo soy un Met", comentó el inicialista.

Alonso, ha conectado 98 imparables, entre ellos 13 dobles, un par de triples, 39 cuadrangulares y ha impulsado un total de 95 carreras en toda la campaña con los Mets; siendo uno de los mejores para ellos.

"Me encanta ser un Met, me enorgullece ponerme esta camiseta cada día y representar la ciudad de Nueva York. Me encanta representar a esta organización y ser un Met de la mejor manera posible", finalizó el tolero.

De esta manera, tras conocerse el rumor del posible cambio a los Cerveceros de Milwaukee, todo parece indicar que los lupulosos pudieran regresar a la carga por sus servicios antes de que finalice la campaña del 2024. Claro está, todo esto si no recibe una oferta multianual.