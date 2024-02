MLB: Pedro Martínez aconseja a pitcher de Boston para perfeccionar este lanzamiento (+Declaraciones)

Los Medias Rojas de Boston intentan recuperar el nivel competitivo que pudieron exhibir en el 2018, cuando registraron su más reciente campeonato de Serie Mundial. En el curso anterior de las Grandes Ligas se ubicaron en la última casilla de la tabla de posiciones en el Este de la Liga Americana, con récord de 78-84, resultando alejados de cualquier posibilidad de avanzar a la postemporada.

Una pieza que será fundamental en ese intento de resurgir será el joven serpentinero Brayan Bello. El oriundo de la República Dominicana apunta a ser uno de los brazos más importantes de la rotación abridora de los patirrojos en el 2024, luego de tener un 2023 positivo en su haber, con 12-11 tras 28 aperturas.

A pesar de sus buenas actuaciones, todavía sigue siendo un muchacho de apenas 24 años de edad y con muchísimo camino por recorrer en la Gran Carpa para llegar a su mejor versión. Esta será su tercera campaña en el mejor beisbol del mundo y el peso de la responsabilidad que carga sobre su brazo es significativo.

Ante esto, ha gozado de un inmejorable consejero para lograr un mejor nivel con los Medias Rojas de Boston, se trata de nada más y nada menos que el histórico Pedro Martínez.

El ex lanzador derecho se alzó con ocho escogencias al Juego de Estrellas, tres premios Cy Young y fue campeón de la Serie Mundial en el 2004. Sus mejores años en Las Mayores fueron con la indumentaria de Boston, franquicia con la que se convirtió en un ícono.

“Pude practicar con él tres o cuatro veces en el invierno”, comentó Brayan en una entrevista concedida a MLB. El monticulista reconoció, además, que Martínez le sirvió como mentor para perfeccionar su slider, un lanzamiento importante a la hora de querer pasar a los bateadores.

"Cuando llegué allá, mi slider no estaba en la mejor forma. Entonces, él me dio algunos consejos. Y ese mismo día, pude agarrarlo bien. Lo estaba tirando de una forma bien consistente y luego en los próximos días, fui agarrando más confianza. Entonces sí, fueron unos días muy buenos que pasé con Pedro. Me ayudó a afinar mi slider", puntualizó.

Es realmente satisfactorio para un pelotero profesional cuando una leyenda viviente, como lo es Pedro Martínez, dedica su tiempo a intentar mejorar sus mecánicas o lanzamientos -en este caso-.

“Me sentí más cómodo con ese pitcheo”, dijo Bello. “Siento que puedo tirarlo en cualquier conteo. Hoy en la práctica de bateo en vivo, lo usé y me sentí muy bien. Entonces, fue una buena temporada muerta para ese pitcheo. Siento que mi confianza ha aumentado con ese pitcheo”.

Ahora en el Spring Training parece tener un mayor nivel de confianza para utilizar ese pitcheo quebrado ante los bateadores. Será bueno vigilar el comportamiento del mismo durante los juegos en la Liga de la Toronja y también, en los primeros cotejos de la temporada regular.