MLB: Nueva ola de rumores de cambio con Mike Trout como protagonista

Mike Trout es uno de los talentos más impresionantes de los últimos años en la MLB, sus números son impresionantes y aún tiene muchos años más por disputar beisbol a un gran nivel. Los Ángeles Angels que parece que van encaminados a una reestructuración de su proyecto para ser campeón, están abiertos a la idea de intercambiar a uno de sus bateadores estrellas para comenzar con ese proceso de cambio que tanto necesita la franquicia.

En esa línea hay muchos equipos interesados en los servicios de Mike Trout con buenas opciones de intercambio para Angels, pero aquí vamos hablar de 4 franquicias de las Grandes Ligas que realmente tienen opciones reales (por dinero, jugadores y gusto del pelotero) en terminar con el jugador en sus filas.

- Yankees de New York: No podemos dejar de lado a los Yankees porque siempre están interesados en los mejores jugadores del mercado y si Trout es una posibilidad, no hay ninguna duda de que el equipo del Bronx tenga al menos una conversación para intentar un acuerdo con Angels. Sin embargo, es una opción con poco valor porque con Giancarlo Stanton y Aaron Judge ya tienen mucho dinero comprometido y asumir el contrato de 248.2 millones de dólares hasta 2030 sería la muerte deportiva de los 'Bombarderos del Bronx'.

- Padres de San Diego: Es uno de los mejores equipos de las Grandes Ligas a nivel de nombres, en teoría deberían ganar muchos más partidos que los que llevan y con Trout sería una auténtica locura esa alineación. De hecho, AJ Preller presidente de operaciones de beisbol de Padres estaría dispuesto a asumir el contrato del jardinero y unirlo a sus otras estrellas para duplicar la apuesta, incluso si el proyecto fracasa, lo hará con todas sus estrellas juntas.

- Los Ángeles Dodgers: son una gran opción para Mike Trout porque tiene una gran relación con Mookie Betts y el equipo tiene fallas en los jardines con James Outman y David Peralta con actuaciones normales y JD Martínez solo tiene contrato como bateador designado. Por otra parte, el pelotero ya está afianzado en la ciudad y deportivamente es una de las mejores propuestas para alcanzar la postemporada con regularidad.

- Phillies de Philadelphia: Sería una gran elección para Mike Trout porque es fanático de los Eagles de Philadelphia, está a solo 1 hora de su ciudad natal, Millville New Jersey. Por otra parte, juntarlo con Bryce Harper, Trea Turner, Kyle Schwarber juntaría un equipo altamente poderoso; de hecho, Dave Dombrowski presidente de operaciones de beisbol se ha caracterizado por hacer excelentes cambios para obtener grandes estrellas.