MLB: ¡No, señor! David Peralta luce su potente brazo con un out categórico (+Video)

En el beisbol no todo se trata de dar grandes y oportunos batazos para ganar un partido, ya que a eso se debe sumar el aporte que los jugadores también hacen con sus respectivos guantes. Justamente, en ese último punto acaba de lucirse David Peralta, que durante la jornada de este sábado ayudó a que el equipo sacara un gran cero gracias a su potente brazo.

Los Dodgers de Los Ángeles están viviendo un presente magnífico, al punto de haber conseguido una racha de 11 victorias de manera seguida. Sin embargo, los Marlins de Miami fueron quienes frenaron esa seguidilla el pasado viernes, algo que esperan repetir para este fin de semana.

En la parte alta del tercer episodio, el conjunto de Miami montó una seria amenaza con hombres en las esquinas y un out. Al primer lanzamiento Josh Bell bateó una línea directo al guante de Peralta en el jardín derecho, que no titubeó para lanzar al home y concretar una doble matanza tras poner out a Jorge Soler.

En lo que va de temporada, el carabobeño ha sido de gran utilidad para el manager Dave Roberts, ya que se ha desempeñado tanto en el jardín izquierdo como en el derecho. En 101 juegos a la defensiva ha logrado conseguir par de doble matanzas (uno en cada en jardín), además de sumar tres asistencias y dos errores en 656 innings.