MLB: Nelson Cruz tiene un nuevo cargo dentro de Grandes Ligas (+Detalles)

La Major League Baseball tiene un nuevo miembro en sus filas, como es el caso del histórico dominicano, Nelson Cruz. Gracias a su nombramiento como Asesor Especial para Operaciones de Béisbol para trabajar de la mano con el comisionado, Rob Manfred.

El antiguo pelotero de 41 años jugó durante 19 campañas al máximo nivel dentro de las Grandes Ligas. En este lapso de tiempo, pudo vestir el uniforme de ocho organizaciones distintas. Entre las cuales se encuentran: Rangers de Texas, Cerveceros de Milwaukee, Orioles de Baltimore, Marineros de Seattle, Twins de Minnesota, Tampa Bay Rays, Nacionales de Washington y Padres de San Diego.

Por si fuera poco, estará encargado exclusivamente de todos los temas que tengan que se encuentre América Latina y en especial con República Dominicana. Por lo que será sumamente importante su visión en los próximos años.

Durante más de una década en la Gran Carpa, registró un total de 2,055 juegos disputados. Seguidamente, anotó 1.090 carreras, 2.053 imparables, 372 dobles, 15 triples, 464 jonrones, 1.325 impulsadas, 84 bases robadas, 738 boletos y un promedio de por vida en .274

Palabras de Rob Manfred sobre Nelson Cruz

Ante esta importante información, el comisionado actual de la MLB, habló de las cualidades del dominicano. “Nelson Cruz es una voz respetada en el juego, cuyo servicio sobresaliente a los jóvenes y los necesitados en la República Dominicana le ameritó el Premio Roberto Clemente”, destacó.

“Nelson es un apasionado a la hora de hacer crecer el juego y mejorar los temas para los jugadores y para nuestro deporte en general. Será un recurso para mucha gente en nuestro juego, especialmente en la República Dominicana”, afirmó a MLB.

Finalmente, Nelson Cruz no dejó pasar la oportunidad para expresar su felicidad por este nuevo cargo dentro del beisbol profesional. “Estoy extremadamente contento de unirme a Major League Baseball. Desde que firmé en la República Dominicana como adolescente, me han apasionado los temas que afectan dicho país y al juego en general. Estoy emocionado de trabajar con la Oficina del Comisionado y con la oportunidad de trabajar con jugadores jóvenes al compartir lo que he aprendido desde que firmé en 1998”, sentenció.