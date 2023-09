MLB: Mookie Betts y Ronald Acuña Jr. comparten gran gesto en su carrera por el MVP

Ronald Acuña Jr. y Mookie Betts se encuentran en una de las mejores peleas por el MVP de la Liga Nacional de los últimos años en las Grandes Ligas. El jardinero del equipo de Los Ángeles demostró su admiración sobre el jugador venezolano tras la serie disputada el pasado fin de semana, la cual consiguió el conjunto de Georgia con tres victorias en cuatro partidos.

De esta manera, el jardinero de los californianos habló sobre la clave por la que Ronald Acuña Jr. y él han logrado mantenerse en la cima de sus juegos a medida que la temporada se va encaminando a la recta final. "Realmente no lo sé", dijo Betts a The Atlanta Journal-Constitution en el dugout de casa en el Dodger Stadium. "Es difícil. ... Ni siquiera puedo explicarlo. Realmente no lo sé. Sólo sé que cuando llegas allí, es un poco difícil quedarse".

Durante el fin de semana, Betts y Acuña compartieron el campo en el Dodger Stadium durante cuatro partidos, deleitando a los aficionados al béisbol con un enfrentamiento entre los dos favoritos en la carrera por el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Los aficionados y los medios de comunicación por igual están debatiendo qué jugador es más merecedor del premio, y a menos que alguno de los dos caiga, la discusión continuará hasta el final de la temporada regular.

Asimismo, Betts comentó que era lo que más le gustaba sobre el juego del criollo. “Prácticamente todo", dijo Betts. "Me refiero a robar todas las bases. Creo que lo que la mayoría de la gente no ve ni reconoce es lo fuerte que le pega a la pelota. Todos. El. Todo. el. tiempo. Es probablemente un poco más grande de lo que la mayoría de la gente piensa, y lo usa tan bien. Es la fuerza y la solidez con la que golpea la pelota todo el tiempo".

Ronald Acuña Jr. hizo lo mismo con el jardinero californiano, tras su serie el pasado fin de semana. "Es increíble, sinceramente", dijo Acuña a través de su intérprete Franco García. "Y creo que más que nada, (lo que me impresiona es) que no es fácil, sino la forma en que él lo hace parecer fácil. Juega en el jardín derecho, puede jugar en el jardín central, puede jugar en la segunda base. Puede jugar en cualquier sitio".

Durante la serie del pasado fin de semana, Acuña se fue de 6-17 con tres jonrones, uno en cada uno de los tres primeros encuentros, y seis carreras impulsadas; mientras que Betts se fue de 5-15 en los que conectó dos cuadrangulares e impulsó cinco carreras.