MLB: Miguel Cabrera culmina su carrera cubriendo la primera base dejando esta curiosa anécdota (+Detalles)

La carrera del mejor pelotero que ha nacido en Venezuela, si hablamos de Miguel Cabrera, no podía culminar de mejor formar que cubriendo la primera base, aunque este momento dejo una bonita anécdota para el recuerdo, puesto que no tenía mascotín y tuvo que utilizar el de la futura estrella de los Tigres de Detroit, Spencer Torkelson.

Cabe destacar Cabrera no jugó más a la defensiva desde la temporada 2019 que desde que fue diagnosticado con una lesión crónica en su rodilla derecha, siento esto un impedimento para poder estar en el terreno de juego, precisamente su última aparición en la inicial había sido el 2 de octubre del 2019.

Pero el destino quiso que el ganador de la Triple Corona en 2012 se retirará como cubriendo la primera base como en sus mejores años, pero con el mascotín de Torkelson que comentó a MLB lo siguiente. “Miggy no tenía guante y me preguntó si tenía uno extra”, enfatizó el inicialista de 24 años. “Pero le dije que podía usar el mío, el que utilizo en los juegos. Lo usó, hizo esa jugada y ahora va para una vitrina. (El guante) está retirado ahora”.

Parecía que la pelota sabía que el criollo estaba en el diamante, siendo la octava entrada cuando con el guante de Torkelson realizó una maravillosa jugada para terminar el mismo, con una sonrisa y con la ovación de todo el Comerica Park.

“Fue importantísimo, porque tenía años que no jugaba por la lesión en la rodilla”, dijo el venezolano a MLB. “Fue algo que me limitó mucho en estos últimos años. Que me dieran el chance fue algo increíble. La pelota siempre te busca. Apenas me dijeron que iba a cubrir primero, dije: ‘El primer rolling va a ser hacia mí, ya vas a ver’. Y eso fue lo que pasó”, finalizó.