MLB: José Altuve superó con creces las bajas expectativas de los Astros de Houston (+ Detalles)

En Las Mayores, siempre hay jugadores que prometen mucho y sus equipos tienen su fe puesta en ellos para ocupar posiciones por muchos años. Los Astros de Houston no contaban con ello en José Altuve, quien se repuso a todo ello y está haciendo historia con el conjunto sideral.

Altuve, quien acaba de firmar una extensión de contrato para quedarse con los Astros por cinco temporadas más hasta 2029, lo que puede significar cerrar toda su maravillosa con el conjunto texano, quienes encontraron en él un pelotero franquicia.

“Cuando me llamaron en 2011 me dijeron que era algo temporal hasta que encontraran otro segunda base”, expresó Altuve, quien asegura que su equipo no esperaba su gran carrera, pero con mucho trabajo y disciplina logró grandes números y par de Series Mundiales.

El venezolano ya tiene 13 temporadas con el conjunto de la división oeste de la Liga Americana, con quienes ha conectado 2047 imparables, además de 209 jonrones, 747 carreras empujadas y 293 bases robadas en su maravillosa carrera.