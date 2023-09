MLB: José Altuve optimista con los Astros de Houston

El camarero de los Astros de Houston, José Altuve, se encuentra en un gran momento ofensivo y después de pegar par de cuadrangulares este lunes ante un rival directo como los Rangers de Texas, se mantiene optimista con su equipo que busca un cupo a la postemporada.

El venezolano afirmó sentirse en un encuentro de talla de postemporada, mismo que enfrentó como tal, en donde sacó a relucir toda su experiencia para ayudar a su equipo. “Fue un partido que desde el primer inning se sintió ambiente de Playoffs. Sabíamos que estábamos enfrentando a un pitcher que se nos ha hecho difícil este año (Andrew Heaney) y que enfrentábamos a los Rangers que han estado al frente de la división casi toda la temporada”.

“La mentalidad de nosotros es mantenernos unidos como equipo, mantenernos con buena química, tratar de no ser los héroes en todos los juegos, sino pasarle la oportunidad al siguiente bateador, hoy fue Mauricio Dubón, mañana puede ser Yordan Álvarez, todos los días parece que puede alguien nuevo puede hacer algo bueno por el equipo”, expresó Altuve sobre el desempeño de su equipo.

Altuve, a pesar de no iniciar la campaña por lesión, se ha logrado reponer a los malos ratos y en 2023 continúa siendo una pieza clave para los siderales. “Me siento contento, creo que cuando me he mantenido en el terreno de juego he podido hacer algo por el equipo, hay cosas que no puedo controlar, así que cuando salga tratar de ayudar a este equipo que bastante bueno es”.