MLB: Esto dijo Jackson Chourio tras su debut en Grandes Ligas

Este viernes 29 de marzo en el Citi Field de New York, el venezolano Jackson Chourio hizo su debut en Grandes Ligas a la edad de 20 años

Fue una jornada histórica para el zuliano, quien logró aportar en la victoria 3-1 de Milwaukee Brewers sobre New York Mets, pues terminó el juego con un sencillo, una carrera producidad, un robo de base y se embasó por boleto en una oportunidad.

Tras su desempeño en el terreno, Jackson Chourio ofreció sus impresiones a El Extrabase. Allí habló sobre cómo se sintió en el compromiso frente a los metropolitanos.

Jackson Chourio: "No sentí presión"

"Contento porque me disfruté el juego al máximo y jugué bien. No sentía presión, pensé que lo haría pero en mi pensamiento estaba que era un juego más y que lo haría lo mejor que pueda. Me pone feliz que mi familia esté aquí, es un gran momento para ellos", comentó el jardinero.

Chourio fue noticia también hace unos meses al firmar por 82 millones de dólares, el contrato más alto para un jugador que no había debutado en Grandes Ligas. Ahora con su estreno ya materializado, el marabino empieza a escribir su historia en Las Mayores.

Además, lo hizo midiéndose también a un equipo (New York Mets) dirigido por otro venezolano, el estratega Carlos Mendoza. Sin duda un momento histórico para la pelota nacional.