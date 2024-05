MLB: ¿Es José Altuve el padre de los Yankees de Nueva York?

José Altuve es la gran estrella del firmamento de Astros de Houston; el venezolano ha estado presente en cada triunfo reciente de la organización. De hecho, se ha enfrentado en múltiples veces a Yankees de Nueva York con buenos resultados; sin embargo, ¿Puede ser el padre de Yankees?

Ben Verlander analista de MLB para Fox tuvo una fuerte discusión en su programa sobre la rivalidad Yankees vs Astros. Durante 2024 la serie está 6-1 a favor de lo 'Bombarderos del Bronx'; en postemporada, Houston eliminó en 3 ocasiones a Nueva York desde 2018, principal razón del analista para decir: "Altuve es el padre de Yankees"

Verlander sobre la rivalidad: "Durante los últimos cinco años, los Astros han dominado a los Yankees. Me atrevería a decir, los Astros son dueños de los Yankees. José Altuve es el papá de Yankees. Hasta que eso cambie en octubre, no me queda nada que decir".

José Altuve vs Yankees de Nueva York

¿Puede realmente José Altuve tener de hijos a los Yankees de Nueva York? No es fácil decir eso, pero se podría demostrar con sus números; si registra buenos dígitos y probablemente sí, de lo contrario es solo algo que diría un fanático para salir del paso.

Estos son los números de Altuve contra Yankees:

- 72 juegos, 286 turnos, 41 anotadas, 77 hits, 13 dobles, 13 jonrones, 28 impulsadas, 14 bases robadas, 23 boletos, 50 ponches, .269 promedio, .778 OPS

Altuve en Yankee Stadium:

- 37 juegos, 152 turnos, 22 anotadas, 43 hits, 9 dobles, 6 jonrones, 13 impulsadas, 7 bases robadas, 14 boletos, 28 ponches, .283 promedio, .813 OPS.

Son números realmente buenos, pero no parecen suficientes para ser el padre de Yankees de Nueva York. Aunque el venezolano si le hace daño y se siente en casa en el Bronx..

José Altuve en postemporada vs Yankees

Ahora bien, el último análisis que podemos realizar, quizás sea el más importante; ¿Cómo le va a José Altuve contra Yankees en postemporada? La respuesta podría ayudar a solucionar el debate.

Altuve en postemporada vs Yankees:

- 18 juegos, 68 turnos, 13 anotadas, 20 hits, 2 dobles, 4 jonrones, 8 impulsadas, 3 bases robadas, 12 ponches, .294 promedio.

Con esos números si podría ser el padre de Yankees; pero es que además, ha demostrado ser un hombre clutch ganándoles partidos y siendo determinante. Este año Astros tiene difícil llegar a postemporada salvo sorpresa mayúscula; pero si lo logran y enfrentan y vencen a Nueva York, podría ser Altuve el padre del Bronx, sin duda.