MLB: ¡Entre los mejores! Ronald Acuña hizo historia con Atlanta Braves

Ronald Acuña Jr. logró obtener el premio de Jugador Más Valioso (MVP) en la Liga Nacional de forma unánime. Fue una distinción totalmente merecida, pues el venezolano logró el histórico 40-70, con 41 cuadrangulares y 73 bases robadas. Algo que ningún otro pelotero había logrado en Major League Baseball (MLB).

No obstante, el jardinero de Atlanta Braves no ha comenzado de la misma manera en la presente temporada con Atlanta Braves. En lo colectivo, los suyos exhiben marca positiva, con 27-17. Aunque no le ha sido suficiente para ubicarse en la cima de la División Este de la Liga Nacional. Ese lugar es para Philadelphia Phillies, que posee récord de 34-14.

Ronald Acuña Jr se ubica entre los líderes de MLB e hizo historia con Braves

Este martes 21 de mayo, Ronald Acuña Jr. saltó nuevamente al terreno de juego. Esta vez el rival era Chicago Cubs en Wrigley Field. Ahí, en su primer turno, negoció un boleto, lo cual le sirvió para rápidamente ponerse en circulación, sin outs. Fiel a su estilo, el oriundo de La Sabana aprovechó eso para salir a tomar la segunda base, lo cual logró con éxito. De esta manera, arribó a 15 almohadillas robadas en la temporada 2024.

Ahora, el venezolano se ubica en la quinta posición de MLB. Todavía muy lejos del dominicano Elly De La Cruz, que registra el doble, con 30 bases estafadas. Además de eso, Ronald Acuña Jr. batea para .251, con tres jonrones, 12 carreras empujadas, 43 hits y 36 anotadas. Apenas van dos meses de temporada en Grandes Ligas. El jardinero buscará mejorar para emular lo hecho en 2023.

No obstante, esta base roba le sirvió al pelotero de 26 años para arribar a 195 de por vida. De esta manera, se conivrtió en el noveno jugador en la historia de Atlanta Braves en este apartado. Superó a Rabbit Maranville, que tenía 194.