MLB: Eduardo Rodríguez revela su clave para dominar a los Guardianes de Cleveland

El venezolano de los Tigres de Detroit, Eduardo Rodríguez, está demostrando su calidad de as y se adjudicó un nuevo triunfo en la jornada del domingo contra los Guardianes de Cleveland.

El criollo mostró su repertorio con 105 lanzamientos durante seis episodios y dos tercios de labor, de la cual 50 fueron bolas rápidas de cuatro costuras, 14 cutter, cambio y slider, y 13 sinker.

"Todo el tiempo siento que, si puedo ir la primera vez a través de la alineación con todas las bolas rápidas, eso es una gran victoria para mí", dijo Rodríguez luego del triunfo. "Si les muestro todo temprano, va a ser difícil la segunda y tercera vez".

Para E-Rod fue su décima salida de seis o más entradas, y a pesar de eso se quedó a un bateador de los siete innings, por lo que comentó esa situación luego del compromiso.

"Sí, probablemente quería un par más", comentó el zurdo. "Necesitaba un out más para pasar el séptimo. Siempre quiero más y más. Eso es lo que me hace ser quien soy. Me encanta que me dejara salir al séptimo con tantos lanzamientos y sacáramos un buen resultado de ello."

En los últimos siete compromisos, Rodríguez tiene marca de 5-1 en 41.1 innings lanzados con 41 abanicados y 3.70 de efectividad, demostrando su buen nivel sobre la lomita durante esta temporada.

El carabobeño dejó su récord en 9-6 en 2023, con ERA de 3.03, WHIP en 1.08, 115 ponches y los rivales le batean .249 en 19 aperturas.