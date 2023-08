MLB: ¡Desastre total! Mira cómo le ha ido a los nuevos fichajes de los Angelinos de Los Ángeles

Los Angelinos de Los Ángeles han tenido, una vez más, una temporada para el olvido, salvo por la extraordinaria actuación de su jugador franquicia Shohei Ohtani, quien es el máximo favorito para levantar el premio MVP de la Liga Americana. Faltando poco más de 40 partidos por jugar, Phil Nevin y sus pupilos tienen un balance de victorias de 59-62, registro que los deja casi sin posibilidades de optar por un lugar para la próxima postemporada.

Antes del cierre del mercado de traspasos, la gerencia de la organización angelina fue una de las que más se movió para intentar obtener piezas consolidadas de la liga a cambio de sus mejores prospectos para, así, entregarle un roster competitivo a Ohtani y convencerlo de renovar con el conjunto en la venidera agencia libre. No obstante, el plan inicial no salió como se esperaba. Además de perder a tres de sus jóvenes de mayor proyección, la incorporación de piezas como Lucas Giolito, C.J. Cron, Eduardo Escobar y Dominic Leone no se han traducido en victorias, más bien, desde la fecha límite de canjes, el equipo tiene un balance de 3 ganados y 11 perdidos.

Los numeritos que han acumulado las nuevas incorporaciones no han sido para nada los más destacados, de hecho, hasta los momentos, han quedado a deber considerablemente: