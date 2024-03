MLB: ¿Cuánto dinero gastó el traductor de Shohei Ohtani en las apuestas ilegales?

No todo son buenas noticias cuando se trata de Shohei Ohtani. Si bien la figura de la super estrella japonesa se mantiene intacta, la parte negativa de esta historia recae sobre Ippei Mizuhara, quien hasta este miércoles ejerció como intérprete del jugador en los Dodgers de Los Ángeles.

A la organización no le tembló el pulso de despedirlo luego del escándalo que lo rodea desde hace poco, el cual está relacionado con unas deudas de juego con una operación de apuestas del sur de California que está bajo investigación federal. Y es que dichas transferencias habrían sido enviadas desde la cuenta bancaria de Ohtani, lo cual desencadenó una serie de eventos.

Según publicó ESPN en una nota, Mizuhara tuvo una entrevista el martes en la noche para explicar la situación a detalle. Sin embargo, un portavoz de Ohtani desautorizó dicha confesión y los abogados del grandesliga emitieron un comunicado al respecto, aunque en ningún momento mencionaron al presunto culpable.

"Al responder a las recientes consultas de los medios, descubrimos que Shohei ha sido víctima de un robo masivo y estamos entregando el asunto a las autoridades", reza parte del comunicado de Berk Brettler LLP.

Los acontecimientos se produjeron mientras investigadores federales estaban examinando la operación dirigida por el corredor de apuestas del sur de California Mathew Bowyer. Los pagos por transferencia bancaria fueron enviados desde la cuenta de Ohtani a un asociado de Bowyer, de acuerdo con múltiples fuentes y datos bancarios revisados ​​por ESPN.

Vale recordar que si bien las apuestas deportivas son legales en casi 40 estados de los Estados Unidos, en California siguen siendo ilegales. De hecho, aquellas casas de apuestas ilegales son las únicas que aceptan apuestas a crédito.

¿De cuánto es la millonaria deuda que rodea a Shohei Ohtani?

Según confesó Mizuhara durante la entrevista, él le pidió a Shohei Ohtani el año pasado que pagara su deuda de juego, que según señala ESPN se había disparado en al menos 4.5 millones de dólares. Vale agregar que ambos cuentan con una relación que va más allá de lo profesional, ya que son amigos desde hace años.

"Obviamente, él [Ohtani] no estaba contento con eso y dijo que me ayudaría para asegurarse de que nunca volviera a hacer esto. Decidió pagarlo por mí. Quiero que todos sepan que Shohei no tuvo ninguna participación en las apuestas. Quiero que la gente sepa que yo no sabía que esto era ilegal. Aprendí la lección de la manera más difícil. Nunca volveré a hacer apuestas deportivas", señaló Mizuhara.

Mizuhara ha sido el intérprete de Ohtani con los directores de equipo y entrenadores desde su llegada a las Grandes Ligas en 2018. A partir de entonces siempre lo ayudó con todo tipo de recados, una labor que también iba a cumplir tras su firma con los Dodgers de Los Ángeles para esta temporada.