MLB: ¿Cómo se prepara Martín Pérez para su primera apertura de la temporada? (+Declaraciones)

Los Piratas de Pittsburgh inician la temporada 2024 de las Grandes Ligas con un difícil reto, enfrentar a los Marlins de Miami en el IoanDepot Park. Si bien para este primer careo el protagonista venezolano es Jesús Luzardo, para el segundo el hombre a seguir será Martín Pérez, quien vivirá su primera experiencia en la Liga Nacional.

El experimentado zurdo no cerró el 2023 de la mejor manera, ya que algunos altibajos lo relegaron al bullpen de los Rangers de Texas. Es por eso que este año será especial y todo gracias al staff técnico liderado por el manager Derek Shelton, quien le dio la confianza para regresar a una rotación abridora.

"Es bastante especial este Opening Day. Después de un año complicado en el que terminé en el bullpen, pero a la misma vez agradecido por ser campeón de una Serie Mundial, volver a la rotación abridora de un equipo de Grandes Ligas es muy emocionante para mí", confesó el lanzador venezolano.

Pérez continuó: "Compartir con el staff y todo mis compañeros de los Piratas es impresionante. Creo que hay que disfrutarse esto al máximo. Luego de bastantes temporadas en Grandes Ligas todavía sigo formando parte de un roster de un equipo, y por eso estoy agradecido".

Más allá de los altibajos que sufrió, el oriundo de Guanare se puso manos a la obra para tratar de retomar su nivel. Su primer Spring Training con el conjunto de Pittsburgh fue positivo, pero nada de eso se compara con la cantidad de años de experiencia en las Mayores que tiene sobre sus hombros.

"Para mí no fue difícil. Tengo 12 años iniciando juegos y ya sé lo que necesito para un Opening Day y para comenzar a competir desde el montículo. Tuve todos los reportes necesarios para hacer mis ajustes, se me dieron las cosas muy bien. Toca dejar atrás lo realizado en el Spring Training para apoyar al equipo a ganar la mayoría de juegos posibles en la temporada", señaló.

Su primera apertura de este 2024 será ante un equipo siempre favorito en la Liga Nacional. Y es que enfrentar a los Marlins nunca es fácil, sobre todo desde que aterrizó allí Luis Arráez.

"(Luis) Arráez es un bateador increíble. Tiene unas habilidades para golpear la bola que no las tiene cualquiera. Mañana en mi apertura solo me queda disfrutar en la manera que le voy a lanzar, él tratará de darme hit, así que le dé para abajo a la bola y no hacia arriba", finalizó Martín Pérez.